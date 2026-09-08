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СК проводит проверку после инцидента с теплоходом у маяка во Владивостоке

СК проводит проверку после инцидента с теплоходом у маяка во Владивостоке - 08.09.2026, ПРАЙМ

СК проводит проверку после инцидента с теплоходом у маяка во Владивостоке

Следователи проводят проверку по факту инцидента с теплоходом "Русский Восток", который сел на мель у маяка во Владивостоке после того, как его сорвало с якоря, | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T05:55+0300

2026-09-08T05:55+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - ПРАЙМ. Следователи проводят проверку по факту инцидента с теплоходом "Русский Восток", который сел на мель у маяка во Владивостоке после того, как его сорвало с якоря, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ. Ранее в Дальневосточной транспортной прокуратуре рассказали РИА Новости, что в Амурском заливе сорвало с якорной точки теплоход "Русский Восток". Судно отнесло в сторону Токаревского маяка, оно село на мель. Экипажа и груза на теплоходе не было, загрязнения акватории не зафиксировано. "Приморским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал, размер ущерба устанавливается, окружающей среде вред не причинен. Следователи устанавливают обстоятельства и причины инцидента с судном. Во Владивостоке во вторник отмечается штормовой ветер. По данным мэрии, порывы достигают 26 метров в секунду. На улицах Владивостока убирают деревья и ветки, которые упали в результате сильного ветра. Власти рекомендуют минимизировать нахождение на открытых участках, мостах, возле высотных зданий и рекламных конструкций.

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