https://1prime.ru/20260908/skolkovo-873099870.html

В Сколково представили систему с ИИ, расшифровывающую древнерусские грамоты

В Сколково представили систему с ИИ, расшифровывающую древнерусские грамоты - 08.09.2026, ПРАЙМ

В Сколково представили систему с ИИ, расшифровывающую древнерусские грамоты

Проект "НейроПалеограф" - система на основе искусственного интеллекта, которая расшифровывает древнерусские берестяные грамоты, представили в Сколково, сообщает | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T10:07+0300

2026-09-08T10:07+0300

2026-09-08T10:07+0300

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Проект "НейроПалеограф" - система на основе искусственного интеллекта, которая расшифровывает древнерусские берестяные грамоты, представили в Сколково, сообщает Life.ru. "НейроПалеограф" - программа на основе искусственного интеллекта для компьютерного анализа, исследования и датировки древнерусских берестяных грамот. Проект нацелен на создание системы, доступной для использования специалистами в плане расшифровки древнерусских грамот. На вход подается грамота и ее очерк, а на выходе эксперты получают расшифрованный текст", - пишет Life.ru со ссылкой на Сколково. По данным Life.ru, до конца октября планируется запуск демонстрационной версии на сайте и в приложении. Отмечается, что система также сможет восстанавливать утраченные фрагменты и работать с рукописями. Сейчас основной упор сделан на датировку по начертаниям и статистике употребления букв и слов - ошибка составляет всего 35 лет, сообщается в публикации. В свою очередь, разработчик проекта и магистрант Политехнического института, ассистент кафедры информационных технологий и систем Иван Филиппов в беседе с изданием подчеркнул, что расшифровка берестяных грамот не является сложной задачей. "Сразу хочется сказать, что проблем с обычной расшифровкой грамот у специалистов не возникает. Раскопки происходят достаточно редко, пополнение данными идет постепенно, и расшифровать их - процедура не самая сложная", - сказал Филиппов. По его словам, проект зародился как учебный и личный, но после победы на одном из конкурсов он получил развитие. Как пишет Life.ru, проект был представлен в рамках акселератора "Нейрофест" - программы по поиску ИИ-решений для сохранения культурного наследия. Организатор - АНО "Ленинка Арт" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Министерства культуры России.

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технологии, общество , сколково