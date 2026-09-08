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В экспериментальной теплице в Сочи собрали около 70 килограммов папайи - 08.09.2026, ПРАЙМ
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В экспериментальной теплице в Сочи собрали около 70 килограммов папайи
В экспериментальной теплице в Сочи собрали около 70 килограммов папайи - 08.09.2026, ПРАЙМ
В экспериментальной теплице в Сочи собрали около 70 килограммов папайи
Порядка 70 килограммов отечественной папайи собрали с начала года в экспериментальной теплице в Сочи, сообщил РИА Новости глава крестьянского (фермерского)... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T01:51+0300
2026-09-08T01:51+0300
сочи
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СОЧИ, 8 сен - ПРАЙМ. Порядка 70 килограммов отечественной папайи собрали с начала года в экспериментальной теплице в Сочи, сообщил РИА Новости глава крестьянского (фермерского) хозяйства "100 гектар" Андрей Платонов-младший. "Собрали всего с начала года около 70 килограммов папайи. Я говорю о низкорослых сортах: голландский и тайский. Мы их выбрали, поскольку удобно выращивать в теплицах, не нужны большие конструкции", - сказал агентству Платонов. Он добавил, что с одного "дынного" дерева можно собрать около 100 килограммов. До конца года ожидается урожай папайи в пределах 120 килограммов. В июле Платонов-младший сообщал РИА Новости, что в экспериментальной теплице в Сочи удалось вырастить первую крупную голландскую папайю весом чуть больше килограмма. В сентябре часть первого коммерческого урожая папайи отправили в исследовательскую лабораторию Новороссийского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК (ЦОК АПК).
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40
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сочи
СОЧИ
01:51 08.09.2026
 
В экспериментальной теплице в Сочи собрали около 70 килограммов папайи

В экспериментальной теплице в Сочи собрали около 70 килограммов папайи

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СОЧИ, 8 сен - ПРАЙМ. Порядка 70 килограммов отечественной папайи собрали с начала года в экспериментальной теплице в Сочи, сообщил РИА Новости глава крестьянского (фермерского) хозяйства "100 гектар" Андрей Платонов-младший.
"Собрали всего с начала года около 70 килограммов папайи. Я говорю о низкорослых сортах: голландский и тайский. Мы их выбрали, поскольку удобно выращивать в теплицах, не нужны большие конструкции", - сказал агентству Платонов.
Он добавил, что с одного "дынного" дерева можно собрать около 100 килограммов. До конца года ожидается урожай папайи в пределах 120 килограммов.
В июле Платонов-младший сообщал РИА Новости, что в экспериментальной теплице в Сочи удалось вырастить первую крупную голландскую папайю весом чуть больше килограмма. В сентябре часть первого коммерческого урожая папайи отправили в исследовательскую лабораторию Новороссийского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК (ЦОК АПК).
 
СОЧИ
 
 
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