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Совкомбанк организовал первую в России секьюритизацию портфеля микрозаймов

Совкомбанк организовал первую в России секьюритизацию портфеля микрозаймов - 08.09.2026, ПРАЙМ

Совкомбанк организовал первую в России секьюритизацию портфеля микрозаймов

ООО "СФО Свой Капитал – Финтех" (создано финтех-группой СВОЙ) успешно разместило на Московской Бирже выпуск облигаций класса А, обеспеченных портфелем... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T18:10+0300

2026-09-08T18:10+0300

2026-09-08T18:10+0300

финансы

совкомбанк

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. ООО "СФО Свой Капитал – Финтех" (создано финтех-группой СВОЙ) успешно разместило на Московской Бирже выпуск облигаций класса А, обеспеченных портфелем потребительских микрозаймов. Это первая сделка по секьюритизации такого класса активов в Российской Федерации. Основная часть бумаг была выкуплена розничными инвесторами, а привлеченные средства будут направлены на развитие бизнеса оригинатора — одной из крупнейших российских МФО МФК "Мани Мен"."Совкомбанк подтвердил лидерство в организации сделок секьюритизации для клиентов. Эта сложная и уникальная сделка открыла рынку новый тип активов – портфели микрофинансовых организаций. Сочетание наивысшего рейтинга ruAAA.sf и ставки 17% годовых обеспечило спрос со стороны частных инвесторов, которые выкупили основной объём выпуска", — прокомментировал Андрей Королев, руководитель управления секьюритизации и инвестиционных решений ПАО "Совкомбанк".Параметры выпуска: объем — 1 миллиард рублей с переподпиской в 1,2 раза, купон фиксированный с ежемесячными выплатами, ставка купона — 17% (YTM – 18,4%), ожидаемый срок погашения — сентябрь 2028 года. Амортизация начнется через 1,5 года, начиная с 17-й купонной выплаты.Эмитентом выступило ООО "СФО Свой Капитал – Финтех", оригинатором и сервисным агентом — ООО МФК "Мани Мен", организатором и резервным сервисным агентом — ПАО "Совкомбанк". Выпуску присвоен рейтинг ruAAA.sf от "Эксперт РА".Младший транш в размере 30% от номинального объема выпуска был приобретен оригинатором для удержания риска по сделке, его погашение произойдет после погашения старшего транша. Резервный фонд достигает 9,5% от номинального объема облигаций класса А и предназначен для покрытия кассовых разрывов и старших расходов эмитента. Дополнительную надежность бумагам обеспечивают высокое качество залогового портфеля, переобеспечение выпуска, триггеры досрочной амортизации, наличие представителя владельцев облигаций и резервный сервисный агент."Нам удалось секьюритизировать активы под выгодную для бизнеса ставку за счет высокого качества залоговых активов и структуры сделки, и мы ждем высокого спроса на будущие размещения облигаций, обеспеченных другими активами компаний группы", - заключил генеральный директор инвестиционной компании "Свой Капитал" Евгений Асламов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, совкомбанк