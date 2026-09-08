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США ввели санкции против 27 иранских авиакомпаний
США ввели санкции против 27 иранских авиакомпаний - 08.09.2026, ПРАЙМ
США ввели санкции против 27 иранских авиакомпаний
Соединенные Штаты ввели санкции против 35 юридических лиц, включая 27 иранских авиакомпаний, и одного физического лица, следует из данных управления по контролю | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T18:03+0300
2026-09-08T18:03+0300
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ВАШИНГТОН, 8 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты ввели санкции против 35 юридических лиц, включая 27 иранских авиакомпаний, и одного физического лица, следует из данных управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
В список антииранских санкций были добавлены авиакомпании Iran Aseman Airlines, Kish Airlines, Qeshm Air, Zagros Airlines, Iran Air Tour, Chabahar Airlines, Sepehran Airlines, Taban Airlines и другие.
Еще несколько компаний из ОАЭ, Турции, Великобритании, Малайзии и Казахстана были внесены в санкционный список за связи с Mahan Air или ECT Aviation Support.
Отдельно в санкционный список внесен гражданин Египта Ибрагим Махран.
Президент США Дональд Трамп 20 августа объявил о начале экономической операции против Ирана. Глава американского минфина Скотт Бессент заявлял, что Трамп проводит звонки с мировыми лидерами с конкретной просьбой о прекращении любого взаимодействия с Ираном.
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мировая экономика, финансы, сша, иран, оаэ, дональд трамп, скотт бессент, минфин сша, mahan air
Мировая экономика, Финансы, США, ИРАН, ОАЭ, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Минфин США, Mahan Air
США ввели санкции против 27 иранских авиакомпаний
США ввели санкции против 35 компаний, включая 27 иранских авиакомпаний
ВАШИНГТОН, 8 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты ввели санкции против 35 юридических лиц, включая 27 иранских авиакомпаний, и одного физического лица, следует из данных управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
В список антииранских санкций были добавлены авиакомпании Iran Aseman Airlines, Kish Airlines, Qeshm Air, Zagros Airlines, Iran Air Tour, Chabahar Airlines, Sepehran Airlines, Taban Airlines и другие.
Еще несколько компаний из ОАЭ, Турции, Великобритании, Малайзии и Казахстана были внесены в санкционный список за связи с Mahan Air или ECT Aviation Support.
Отдельно в санкционный список внесен гражданин Египта Ибрагим Махран.
Президент США Дональд Трамп 20 августа объявил о начале экономической операции против Ирана. Глава американского минфина Скотт Бессент заявлял, что Трамп проводит звонки с мировыми лидерами с конкретной просьбой о прекращении любого взаимодействия с Ираном.