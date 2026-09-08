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США ввели санкции против 27 иранских авиакомпаний - 08.09.2026, ПРАЙМ
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США ввели санкции против 27 иранских авиакомпаний
США ввели санкции против 27 иранских авиакомпаний - 08.09.2026, ПРАЙМ
США ввели санкции против 27 иранских авиакомпаний
Соединенные Штаты ввели санкции против 35 юридических лиц, включая 27 иранских авиакомпаний, и одного физического лица, следует из данных управления по контролю | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T18:03+0300
2026-09-08T18:03+0300
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скотт бессент
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ВАШИНГТОН, 8 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты ввели санкции против 35 юридических лиц, включая 27 иранских авиакомпаний, и одного физического лица, следует из данных управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. В список антииранских санкций были добавлены авиакомпании Iran Aseman Airlines, Kish Airlines, Qeshm Air, Zagros Airlines, Iran Air Tour, Chabahar Airlines, Sepehran Airlines, Taban Airlines и другие. Еще несколько компаний из ОАЭ, Турции, Великобритании, Малайзии и Казахстана были внесены в санкционный список за связи с Mahan Air или ECT Aviation Support. Отдельно в санкционный список внесен гражданин Египта Ибрагим Махран. Президент США Дональд Трамп 20 августа объявил о начале экономической операции против Ирана. Глава американского минфина Скотт Бессент заявлял, что Трамп проводит звонки с мировыми лидерами с конкретной просьбой о прекращении любого взаимодействия с Ираном.
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мировая экономика, финансы, сша, иран, оаэ, дональд трамп, скотт бессент, минфин сша, mahan air
Мировая экономика, Финансы, США, ИРАН, ОАЭ, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Минфин США, Mahan Air
18:03 08.09.2026
 
США ввели санкции против 27 иранских авиакомпаний

США ввели санкции против 35 компаний, включая 27 иранских авиакомпаний

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ВАШИНГТОН, 8 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты ввели санкции против 35 юридических лиц, включая 27 иранских авиакомпаний, и одного физического лица, следует из данных управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
В список антииранских санкций были добавлены авиакомпании Iran Aseman Airlines, Kish Airlines, Qeshm Air, Zagros Airlines, Iran Air Tour, Chabahar Airlines, Sepehran Airlines, Taban Airlines и другие.
Еще несколько компаний из ОАЭ, Турции, Великобритании, Малайзии и Казахстана были внесены в санкционный список за связи с Mahan Air или ECT Aviation Support.
Отдельно в санкционный список внесен гражданин Египта Ибрагим Махран.
Президент США Дональд Трамп 20 августа объявил о начале экономической операции против Ирана. Глава американского минфина Скотт Бессент заявлял, что Трамп проводит звонки с мировыми лидерами с конкретной просьбой о прекращении любого взаимодействия с Ираном.
 
Мировая экономикаФинансыСШАИРАНОАЭДональд ТрампСкотт БессентМинфин СШАMahan Air
 
 
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