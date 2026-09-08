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Бессент допустил, что США и Канада возобновят торговые переговоры
Бессент допустил, что США и Канада возобновят торговые переговоры - 08.09.2026, ПРАЙМ
Бессент допустил, что США и Канада возобновят торговые переговоры
Глава минфина США Скотт Бессент допустил, что Соединенные Штаты и Канада возобновят переговоры по торговой сделке. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T19:01+0300
2026-09-08T19:01+0300
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ВАШИНГТОН, 8 сен - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент допустил, что Соединенные Штаты и Канада возобновят переговоры по торговой сделке. "Президент (США Дональд Трамп - ред.) предложил премьер-министру (Канады Марку - ред.) Карни наилучшую торговую сделку, и я не совсем понимаю, почему он от нее отказался. Посмотрим, можно ли будет вернуться к этому вопросу", - сказал Бессент во время мероприятия, организованного изданием Breitbart. С 2025 года американо-канадские отношения резко обострились из-за введения Трампом 25-процентных пошлин на канадский импорт под предлогом национальной безопасности и борьбы с наркотрафиком. Канада ответила зеркальными мерами. Несмотря на кратковременную отсрочку взаимных тарифов и проведенные переговоры, США ввели новые, более высокие пошлины, в том числе 50-процентные на сталь и алюминий. Как передавало позднее агентство Блумберг, недавние переговоры по торговому соглашению между США и Канадой сорвались в последний момент якобы из-за позиции американского министра торговли Говарда Латника.
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мировая экономика, сша, канада, скотт бессент, дональд трамп, минфин сша
Мировая экономика, США, КАНАДА, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Минфин США
Бессент допустил, что США и Канада возобновят торговые переговоры
Глава Минфина США Бессент допустил возобновление переговоров с Канадой по торговой сделке
ВАШИНГТОН, 8 сен - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент допустил, что Соединенные Штаты и Канада возобновят переговоры по торговой сделке.
"Президент (США Дональд Трамп - ред.) предложил премьер-министру (Канады Марку - ред.) Карни наилучшую торговую сделку, и я не совсем понимаю, почему он от нее отказался. Посмотрим, можно ли будет вернуться к этому вопросу", - сказал Бессент во время мероприятия, организованного изданием Breitbart.
С 2025 года американо-канадские отношения резко обострились из-за введения Трампом 25-процентных пошлин на канадский импорт под предлогом национальной безопасности и борьбы с наркотрафиком. Канада ответила зеркальными мерами.
Несмотря на кратковременную отсрочку взаимных тарифов и проведенные переговоры, США ввели новые, более высокие пошлины, в том числе 50-процентные на сталь и алюминий. Как передавало позднее агентство Блумберг, недавние переговоры по торговому соглашению между США и Канадой сорвались в последний момент якобы из-за позиции американского министра торговли Говарда Латника.