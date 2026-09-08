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"Очевидно плохая стратегия": в США признали потерю ключевого союзника
"Очевидно плохая стратегия": в США признали потерю ключевого союзника - 08.09.2026, ПРАЙМ
"Очевидно плохая стратегия": в США признали потерю ключевого союзника
Глава американского Минфина Скотт Бессент раскритиковал Канаду за сближение с Китаем. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T20:01+0300
2026-09-08T20:01+0300
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ВАШИНГТОН, 8 сен - ПРАЙМ. Глава американского Минфина Скотт Бессент раскритиковал Канаду за сближение с Китаем. "Это очевидно плохая стратегия", — сказал Бессент на мероприятии, организованном изданием Breitbart, отвечая на вопрос журналиста о сближении Оттавы с Пекином. По его словам, Канада привлекает меньше внимания, чем, например, Техас, куда он направляется на предстоящий съезд Республиканской партии в рамках промежуточных выборов, поскольку канадская экономика меньше. "У Техаса экономика в 3 триллиона долларов. У Канады — 2,5 триллиона", — добавил Бессент. С 2025 года американо-канадские отношения резко обострились из-за введения Трампом 25-процентных пошлин на канадский импорт под предлогом национальной безопасности и борьбы с наркотрафиком. Канада ответила зеркальными мерами. Несмотря на кратковременную отсрочку взаимных тарифов и проведенные переговоры, США ввели новые, более высокие пошлины, в том числе 50-процентные на сталь и алюминий. Как передавало позднее агентство Блумберг, недавние переговоры по торговому соглашению между США и Канадой сорвались в последний момент якобы из-за позиции американского министра торговли Говарда Латника.
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мировая экономика, канада, техас, сша, скотт бессент, китай
Мировая экономика, КАНАДА, ТЕХАС, США, Скотт Бессент, КИТАЙ
"Очевидно плохая стратегия": в США признали потерю ключевого союзника
Глава Минфина США Бессент раскритиковал Канаду за сближение с Китаем