Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Очевидно плохая стратегия": в США признали потерю ключевого союзника - 08.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260908/ssha-873125438.html
"Очевидно плохая стратегия": в США признали потерю ключевого союзника
"Очевидно плохая стратегия": в США признали потерю ключевого союзника - 08.09.2026, ПРАЙМ
"Очевидно плохая стратегия": в США признали потерю ключевого союзника
Глава американского Минфина Скотт Бессент раскритиковал Канаду за сближение с Китаем. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T20:01+0300
2026-09-08T20:01+0300
мировая экономика
канада
техас
сша
скотт бессент
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860015229_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_22885d2e1b9a7dc5eb26a6280aa3c0d5.jpg
ВАШИНГТОН, 8 сен - ПРАЙМ. Глава американского Минфина Скотт Бессент раскритиковал Канаду за сближение с Китаем. "Это очевидно плохая стратегия", — сказал Бессент на мероприятии, организованном изданием Breitbart, отвечая на вопрос журналиста о сближении Оттавы с Пекином. По его словам, Канада привлекает меньше внимания, чем, например, Техас, куда он направляется на предстоящий съезд Республиканской партии в рамках промежуточных выборов, поскольку канадская экономика меньше. "У Техаса экономика в 3 триллиона долларов. У Канады — 2,5 триллиона", — добавил Бессент. С 2025 года американо-канадские отношения резко обострились из-за введения Трампом 25-процентных пошлин на канадский импорт под предлогом национальной безопасности и борьбы с наркотрафиком. Канада ответила зеркальными мерами. Несмотря на кратковременную отсрочку взаимных тарифов и проведенные переговоры, США ввели новые, более высокие пошлины, в том числе 50-процентные на сталь и алюминий. Как передавало позднее агентство Блумберг, недавние переговоры по торговому соглашению между США и Канадой сорвались в последний момент якобы из-за позиции американского министра торговли Говарда Латника.
https://1prime.ru/20260907/kanada-873092759.html
канада
техас
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860015229_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_9f0dd8c0c4406fe766f53a0378d1122f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, канада, техас, сша, скотт бессент, китай
Мировая экономика, КАНАДА, ТЕХАС, США, Скотт Бессент, КИТАЙ
20:01 08.09.2026
 
"Очевидно плохая стратегия": в США признали потерю ключевого союзника

Глава Минфина США Бессент раскритиковал Канаду за сближение с Китаем

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне
Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 8 сен - ПРАЙМ. Глава американского Минфина Скотт Бессент раскритиковал Канаду за сближение с Китаем.
"Это очевидно плохая стратегия", — сказал Бессент на мероприятии, организованном изданием Breitbart, отвечая на вопрос журналиста о сближении Оттавы с Пекином.
По его словам, Канада привлекает меньше внимания, чем, например, Техас, куда он направляется на предстоящий съезд Республиканской партии в рамках промежуточных выборов, поскольку канадская экономика меньше.
"У Техаса экономика в 3 триллиона долларов. У Канады — 2,5 триллиона", — добавил Бессент.
С 2025 года американо-канадские отношения резко обострились из-за введения Трампом 25-процентных пошлин на канадский импорт под предлогом национальной безопасности и борьбы с наркотрафиком. Канада ответила зеркальными мерами.
Несмотря на кратковременную отсрочку взаимных тарифов и проведенные переговоры, США ввели новые, более высокие пошлины, в том числе 50-процентные на сталь и алюминий. Как передавало позднее агентство Блумберг, недавние переговоры по торговому соглашению между США и Канадой сорвались в последний момент якобы из-за позиции американского министра торговли Говарда Латника.
Ванкувер, Канада
Трамп против Канады: торговая война выходит на новый круг
Вчера, 22:53
 
Мировая экономикаКАНАДАТЕХАССШАСкотт БессентКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала