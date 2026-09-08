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Верховный суд рассмотрит жалобу на решение по делу о банкротстве Коркунова

Верховный суд рассмотрит жалобу на решение по делу о банкротстве Коркунова - 08.09.2026, ПРАЙМ

Верховный суд рассмотрит жалобу на решение по делу о банкротстве Коркунова

Верховный суд РФ рассмотрит кассационную жалобу министерства земельных и имущественных отношений Татарстана, кредитора основного акционера разорившегося... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T10:11+0300

2026-09-08T10:11+0300

2026-09-08T10:11+0300

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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Верховный суд РФ рассмотрит кассационную жалобу министерства земельных и имущественных отношений Татарстана, кредитора основного акционера разорившегося казанского "Анкор банка" и бывшего кондитера Андрея Коркунова, на судебный акт нижестоящей инстанции, которая отменила мировое соглашение Коркунова с кредиторами в деле о его банкротстве. Как следует из материалов, изученных РИА Новости, судья ВС РФ Иван Разумов счел доводы кассационной жалобы требующими проверки в судебном заседании и передал дело в Судебную коллегию по экономическим спорам. Заседание состоится в конце сентября. Мировое соглашение арбитражный суд Москвы утвердил в октябре. Оно было подписано финансовым управляющим Коркунова Юрием Левчуком, представителем собрания кредиторов и ООО "Динамика". По условиям соглашения "Динамика" обязалась погасить за Коркунова долги перед тремя кредиторами – минземимуществом Татарстана в размере около 607 миллионов рублей, "Анкор банком" (около 2 миллионов) и ООО "Юридическое агентство "Фемида" (около 6 тысяч рублей). Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий "Анкор банка" обжаловало соглашение. Девятый арбитражный апелляционный суд жалобу АСВ отклонил, а арбитражный суд Московского округа кассацию агентства в мае удовлетворил и мировое соглашение отменил, как и прекращение дела о банкротстве Коркунова. Суд кассационной инстанции согласился с АСВ, что мировым соглашением нарушаются права "Анкор банка". Банк фактически выступает основным кредитором Коркунова, однако его требование на сумму около 5,9 миллиарда рублей, основанное на привлечении Коркунова к субсидиарной ответственности по долгам банка, предъявлено, но пока не рассмотрено и не включено в реестр требований кредиторов экс-кондитера. Суд округа, отменяя мировую, отметил, что АСВ и представляемые им кредиторы банка Коркунова "могли рассчитывать на пополнение конкурсной массы банка и, как следствие, погашение своих требований за счет имущественной массы Коркунова". Суд назвал заключение мирового соглашения преждевременным. В жалобе, поданной в ВС РФ, минземимущество указало, что погашение долгов третьим лицом за счет своих средств не затрагивает конкурсную массу Коркунова, так как к нему, по условиям соглашения, не перейдут права требования к должнику. Коркунов после выхода из шоколадного бизнеса в июле 2008 года купил казанский Татэкобанк (в 2009 году переименован в "Анкор Банк Сбережений"), совет директоров которого возглавил лично.

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финансы, россия, банки, татарстан, москва, агентство по страхованию вкладов, асв, вс рф