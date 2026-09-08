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Суд взыскал 114 млн рублей с обманувших Долину мошенников - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Суд взыскал 114 млн рублей с обманувших Долину мошенников
Суд взыскал 114 млн рублей с обманувших Долину мошенников - 08.09.2026, ПРАЙМ
Суд взыскал 114 млн рублей с обманувших Долину мошенников
Лефортовский суд Москвы взыскал 114 миллионов 455 тысяч рублей по иску Ларисы Долиной с мошенников, обманувших певицу с квартирой в Хамовниках, передает... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T10:25+0300
2026-09-08T10:25+0300
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Лефортовский суд Москвы взыскал 114 миллионов 455 тысяч рублей по иску Ларисы Долиной с мошенников, обманувших певицу с квартирой в Хамовниках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Во вторник Лефортовский суд вынес решение по иску певицы к двум из четырех обманувших ее мошенников — Анжеле Цырульниковой и Андрею Основе. Ранее в иске также был заявлен Артур Каменецкий, однако во вторник суд выделил исковые требования в его отношении в отдельное дело из-за невозможности установить его местонахождение. "Исковые требования… удовлетворить, взыскать солидарно… денежные средства 114 миллионов 120 тысяч рублей", - огласил решение судья. Также суд взыскал с фигурантов госпошлину в размере 335 тысяч рублей.
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40
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недвижимость, бизнес, финансы, москва
Недвижимость, Бизнес, Финансы, МОСКВА
10:25 08.09.2026
 
Суд взыскал 114 млн рублей с обманувших Долину мошенников

Лефортовский суд взыскал с обманувших Долину мошенников 114 миллионов 455 тысяч рублей

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Лефортовский суд Москвы взыскал 114 миллионов 455 тысяч рублей по иску Ларисы Долиной с мошенников, обманувших певицу с квартирой в Хамовниках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Во вторник Лефортовский суд вынес решение по иску певицы к двум из четырех обманувших ее мошенников — Анжеле Цырульниковой и Андрею Основе. Ранее в иске также был заявлен Артур Каменецкий, однако во вторник суд выделил исковые требования в его отношении в отдельное дело из-за невозможности установить его местонахождение.
"Исковые требования… удовлетворить, взыскать солидарно… денежные средства 114 миллионов 120 тысяч рублей", - огласил решение судья.
Также суд взыскал с фигурантов госпошлину в размере 335 тысяч рублей.
 
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