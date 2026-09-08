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Владельца Twitch оштрафовали на 3,5 миллиона рублей
Владельца Twitch оштрафовали на 3,5 миллиона рублей - 08.09.2026, ПРАЙМ
Владельца Twitch оштрафовали на 3,5 миллиона рублей
Таганский суд оштрафовал компанию Twitch Interactive Inc, владельца сервиса для стриминга Twitch, на 3 миллиона 500 тысяч рублей за отказ осуществлять... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T12:37+0300
2026-09-08T12:37+0300
2026-09-08T12:37+0300
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Таганский суд оштрафовал компанию Twitch Interactive Inc, владельца сервиса для стриминга Twitch, на 3 миллиона 500 тысяч рублей за отказ осуществлять мониторинг противоправной информации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать компанию Twitch Interactive Inc виновной… назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллиона 500 тысяч рублей", - огласила решение судья. Владельца Twitch привлекли к ответственности за нарушение части 2 статьи 13.50 КоАП РФ (неисполнение владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и (или) принятию мер по ограничению доступа к информации). Как стало известно в ходе заседания, на платформе была обнаружена информация об изготовлении и распространении наркотических средств.
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ПРАЙМ
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, технологии, общество , twitch
Бизнес, Технологии, Общество , Twitch
Владельца Twitch оштрафовали на 3,5 миллиона рублей
Суд оштрафовал владельца Twitch Interactive Inc на 3,5 миллиона рублей