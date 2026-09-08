https://1prime.ru/20260908/sud-873110662.html
Суд отклонил иск "Т-Страхования" к бельгийскому Euroclear Bank
Суд отклонил иск "Т-Страхования" к бельгийскому Euroclear Bank - 08.09.2026, ПРАЙМ
Суд отклонил иск "Т-Страхования" к бельгийскому Euroclear Bank
Арбитражный суд Москвы отклонил иск страховой компании "Т-Страхование" (входит в группу "Т-Технологии", ранее - "Тинькофф"), которая просила взыскать около 8,1... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T13:39+0300
2026-09-08T13:39+0300
2026-09-08T13:39+0300
финансы
бизнес
россия
москва
euroclear bank
нрд
тинькофф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873110662.jpg?1788863994
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск страховой компании "Т-Страхование" (входит в группу "Т-Технологии", ранее - "Тинькофф"), которая просила взыскать около 8,1 миллиона долларов (около 695 миллионов рублей по текущему курсу) с бельгийского Euroclear Bank, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В этом иске, поданном в декабре, страховщик просил взыскать с ответчика убытки в размере неполученного дохода на замороженные в депозитарии бельгийского банка из-за санкций ценные бумаги, принадлежащие истцу.
Представитель Euroclear заявил в суде о пропуске "Т-Страхованием" срока исковой давности.
В статусе третьих лиц к делу были привлечены Национальный расчетный депозитарий (НРД) и специализированный депозитарий "Инфинитум".
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы его на счетах в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
В связи с заморозкой многие банки, компании и физлица РФ подали в России иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, бизнес, россия, москва, euroclear bank, нрд, тинькофф
Финансы, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Euroclear Bank, НРД, Тинькофф
Суд отклонил иск "Т-Страхования" к бельгийскому Euroclear Bank
Суд отклонил иск "Т-Страхования" к Euroclear Bank на 8,1 миллиона долларов
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск страховой компании "Т-Страхование" (входит в группу "Т-Технологии", ранее - "Тинькофф"), которая просила взыскать около 8,1 миллиона долларов (около 695 миллионов рублей по текущему курсу) с бельгийского Euroclear Bank, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В этом иске, поданном в декабре, страховщик просил взыскать с ответчика убытки в размере неполученного дохода на замороженные в депозитарии бельгийского банка из-за санкций ценные бумаги, принадлежащие истцу.
Представитель Euroclear заявил в суде о пропуске "Т-Страхованием" срока исковой давности.
В статусе третьих лиц к делу были привлечены Национальный расчетный депозитарий (НРД) и специализированный депозитарий "Инфинитум".
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы его на счетах в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
В связи с заморозкой многие банки, компании и физлица РФ подали в России иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking.