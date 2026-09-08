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Суд отклонил иск "Т-Страхования" к бельгийскому Euroclear Bank

Суд отклонил иск "Т-Страхования" к бельгийскому Euroclear Bank - 08.09.2026, ПРАЙМ

Суд отклонил иск "Т-Страхования" к бельгийскому Euroclear Bank

Арбитражный суд Москвы отклонил иск страховой компании "Т-Страхование" (входит в группу "Т-Технологии", ранее - "Тинькофф"), которая просила взыскать около 8,1... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T13:39+0300

2026-09-08T13:39+0300

2026-09-08T13:39+0300

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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск страховой компании "Т-Страхование" (входит в группу "Т-Технологии", ранее - "Тинькофф"), которая просила взыскать около 8,1 миллиона долларов (около 695 миллионов рублей по текущему курсу) с бельгийского Euroclear Bank, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В этом иске, поданном в декабре, страховщик просил взыскать с ответчика убытки в размере неполученного дохода на замороженные в депозитарии бельгийского банка из-за санкций ценные бумаги, принадлежащие истцу. Представитель Euroclear заявил в суде о пропуске "Т-Страхованием" срока исковой давности. В статусе третьих лиц к делу были привлечены Национальный расчетный депозитарий (НРД) и специализированный депозитарий "Инфинитум". Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы его на счетах в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. В связи с заморозкой многие банки, компании и физлица РФ подали в России иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking.

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