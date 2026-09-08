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Суд отклонил ходатайство "Автодома" о закрытом рассмотрении иска к BMW

Суд отклонил ходатайство "Автодома" о закрытом рассмотрении иска к BMW - 08.09.2026, ПРАЙМ

Суд отклонил ходатайство "Автодома" о закрытом рассмотрении иска к BMW

Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство АО "Автодом" о рассмотрении в закрытом режиме иска этого крупного автомобильного дилера к структурам немецкого... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T15:01+0300

2026-09-08T15:01+0300

2026-09-08T16:16+0300

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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство АО "Автодом" о рассмотрении в закрытом режиме иска этого крупного автомобильного дилера к структурам немецкого автоконцерна BMW на сумму 25 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд протокольным определением отказывает в удовлетворении ходатайства о закрытии судебного заседания", - сказал ведущий дело судья Владислав Сорокин. Представитель истца, мотивируя свое ходатайство, сослался на санкции, введенные в отношении бенефициара компании Андрея Ольховского, а также заявил, что открытое разбирательство создает новые санкционные риски для истца и может привести к разглашению коммерческой тайны - в частности, информации о новых поставщиках. Ответчики возражали против перехода к закрытому разбирательству. Суд также отклонил ходатайство ответчиков о прекращении производства по делу, заявленное ввиду того, что спор, по их мнению, должен слушаться в Германии или Австрии. Они также заявили об отсутствии надлежащего извещения иностранных компаний о процессе. Суд отложил предварительные слушания на 9 февраля. Этот иск "о солидарном взыскании убытков" поступил в суд в июне, более подробно основания заявленных требований не раскрывались. Из выступлений юристов усматривается, что убытки, по мнению истца, были причинены уходом BMW с российского рынка в 2022 году. Ответчиками в исковом заявлении указаны немецкие Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft и BMW Fahrzeugtechnik GmbH, австрийская BMW Osterreich Holding GmBH и российские ООО "БМВ Русланд Трейдинг" и "БМВ Банк". Группа компаний "Автодом" - один из крупнейших в России автомобильных холдингов, который специализируется на продажах и сервисном обслуживании автомобилей классов "премиум" и "люкс", сообщает ее сайт. Автоконцерн BMW специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене. Штат компании по итогам прошлого года составлял 154 450 человек.

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