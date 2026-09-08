Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд отклонил ходатайство "Автодома" о закрытом рассмотрении иска к BMW - 08.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260908/sud-873112981.html
Суд отклонил ходатайство "Автодома" о закрытом рассмотрении иска к BMW
Суд отклонил ходатайство "Автодома" о закрытом рассмотрении иска к BMW - 08.09.2026, ПРАЙМ
Суд отклонил ходатайство "Автодома" о закрытом рассмотрении иска к BMW
Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство АО "Автодом" о рассмотрении в закрытом режиме иска этого крупного автомобильного дилера к структурам немецкого... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T15:01+0300
2026-09-08T16:16+0300
бизнес
россия
москва
германия
австрия
bmw
"автодом"
rolls-royce
bmw x5
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873112981.jpg?1788873373
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство АО "Автодом" о рассмотрении в закрытом режиме иска этого крупного автомобильного дилера к структурам немецкого автоконцерна BMW на сумму 25 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд протокольным определением отказывает в удовлетворении ходатайства о закрытии судебного заседания", - сказал ведущий дело судья Владислав Сорокин. Представитель истца, мотивируя свое ходатайство, сослался на санкции, введенные в отношении бенефициара компании Андрея Ольховского, а также заявил, что открытое разбирательство создает новые санкционные риски для истца и может привести к разглашению коммерческой тайны - в частности, информации о новых поставщиках. Ответчики возражали против перехода к закрытому разбирательству. Суд также отклонил ходатайство ответчиков о прекращении производства по делу, заявленное ввиду того, что спор, по их мнению, должен слушаться в Германии или Австрии. Они также заявили об отсутствии надлежащего извещения иностранных компаний о процессе. Суд отложил предварительные слушания на 9 февраля. Этот иск "о солидарном взыскании убытков" поступил в суд в июне, более подробно основания заявленных требований не раскрывались. Из выступлений юристов усматривается, что убытки, по мнению истца, были причинены уходом BMW с российского рынка в 2022 году. Ответчиками в исковом заявлении указаны немецкие Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft и BMW Fahrzeugtechnik GmbH, австрийская BMW Osterreich Holding GmBH и российские ООО "БМВ Русланд Трейдинг" и "БМВ Банк". Группа компаний "Автодом" - один из крупнейших в России автомобильных холдингов, который специализируется на продажах и сервисном обслуживании автомобилей классов "премиум" и "люкс", сообщает ее сайт. Автоконцерн BMW специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене. Штат компании по итогам прошлого года составлял 154 450 человек.
москва
германия
австрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, германия, австрия, bmw, "автодом", rolls-royce, bmw x5
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ГЕРМАНИЯ, АВСТРИЯ, BMW, "Автодом", Rolls-Royce, BMW X5
15:01 08.09.2026 (обновлено: 16:16 08.09.2026)
 
Суд отклонил ходатайство "Автодома" о закрытом рассмотрении иска к BMW

Суд отклонил ходатайство "Автодома" о закрытом рассмотрении иска к BMW на 25 млрд рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство АО "Автодом" о рассмотрении в закрытом режиме иска этого крупного автомобильного дилера к структурам немецкого автоконцерна BMW на сумму 25 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд протокольным определением отказывает в удовлетворении ходатайства о закрытии судебного заседания", - сказал ведущий дело судья Владислав Сорокин.
Представитель истца, мотивируя свое ходатайство, сослался на санкции, введенные в отношении бенефициара компании Андрея Ольховского, а также заявил, что открытое разбирательство создает новые санкционные риски для истца и может привести к разглашению коммерческой тайны - в частности, информации о новых поставщиках.
Ответчики возражали против перехода к закрытому разбирательству. Суд также отклонил ходатайство ответчиков о прекращении производства по делу, заявленное ввиду того, что спор, по их мнению, должен слушаться в Германии или Австрии. Они также заявили об отсутствии надлежащего извещения иностранных компаний о процессе. Суд отложил предварительные слушания на 9 февраля.
Этот иск "о солидарном взыскании убытков" поступил в суд в июне, более подробно основания заявленных требований не раскрывались. Из выступлений юристов усматривается, что убытки, по мнению истца, были причинены уходом BMW с российского рынка в 2022 году.
Ответчиками в исковом заявлении указаны немецкие Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft и BMW Fahrzeugtechnik GmbH, австрийская BMW Osterreich Holding GmBH и российские ООО "БМВ Русланд Трейдинг" и "БМВ Банк".
Группа компаний "Автодом" - один из крупнейших в России автомобильных холдингов, который специализируется на продажах и сервисном обслуживании автомобилей классов "премиум" и "люкс", сообщает ее сайт.
Автоконцерн BMW специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене. Штат компании по итогам прошлого года составлял 154 450 человек.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАГЕРМАНИЯАВСТРИЯBMW"Автодом"Rolls-RoyceBMW X5
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала