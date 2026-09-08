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Апелляция не стала привлекать к ответственности экс-топов Интерпромбанка

Апелляция не стала привлекать к ответственности экс-топов Интерпромбанка - 08.09.2026, ПРАЙМ

Апелляция не стала привлекать к ответственности экс-топов Интерпромбанка

Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая не стала привлекать к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившегося в... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T15:20+0300

2026-09-08T15:20+0300

2026-09-08T15:39+0300

финансы

бизнес

москва

дмитрий мазуров

агентство по страхованию вкладов

асв

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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая не стала привлекать к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившегося в 2021 году Интерпромбанка его бывших контролирующих лиц, включая бывшего основного акционера – основателя нефтеперерабатывающей группы "Новый поток" Дмитрия Мазурова. Как отмечается в материалах, изученных РИА Новости, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу Агентства по страхованию вкладов (АСВ), конкурсного управляющего банка, на вынесенное в декабре определение арбитражного суда Москвы. Первая инстанция тогда отклонила требования АСВ как к Мазурову, так и к бывшим председателям правления Василию Зипухо и Павлу Шмарову и бывшему члену правления Марии Кадулиной. Ранее с этих четырех экс-руководителей, а также с совладелицы и экс-председателя совета директоров Натальи Демидовой и экс-члена правления Ольги Лобановой АСВ пыталось взыскать около 10,2 миллиарда рублей убытков. В вину ответчикам конкурсный управляющий ставил формирование безнадежной ссудной и приравненной к ней задолженности, предоставление банковских гарантий по заведомо невозвратным обязательствам ООО "ТИС" и ООО "Аксиома Менеджмент", заключение и исполнение ряда сделок, в результате которых ссудная задолженность ООО "Нефтьгазиндустрия" стала безнадежной ко взысканию. Арбитражный суд Москвы, отказывая АСВ в требованиях, указал, что "ответчики действовали разумно и экономически обоснованно, с соблюдением норм действующего законодательства, убытки должнику вменяемыми действиями контролирующих лиц причинены не были". Первую инстанцию в сентябре 2025 года поддержала апелляция. Однако затем суд округа частично изменил судебные акты, отправив на новое рассмотрение требования АСВ к Мазурову и Зипухо. Отказ в требованиях к остальным ответчикам кассация подтвердила. АСВ ранее поясняло, что в Интерпромбанке совершались "действия по формированию безнадежной задолженности и предоставлению банковских гарантий по заведомо невозвратным обязательствам". А контролировавшими банк лицами выплачивались дивиденды акционерам и премии топ-менеджменту при наличии у банка признаков банкротства, и в результате этих действий банку были причинены убытки, добавляло АСВ. ЦБ РФ в 2021 году отозвал у Интерпромбанка лицензию на осуществление банковских операций. На тот момент, согласно данным ЦБ, он занимал 151-е место в банковской системе РФ. Мазуров с 2010 года был членом совета директоров, а до 2019 года владел пакетом акций в 21,19%. Симоновский райсуд в декабре 2023 года приговорил Мазурова к 10 годам колонии. Бизнесмену и его подельникам было предъявлено обвинение по пяти эпизодам мошенничества, в хищении чужого имущества и причинении тяжкого вреда здоровью.

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