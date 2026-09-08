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Суд отложил на 5 октября рассмотрение жалобы Euroclear Bank

Суд отложил на 5 октября рассмотрение жалобы Euroclear Bank - 08.09.2026, ПРАЙМ

Суд отложил на 5 октября рассмотрение жалобы Euroclear Bank

Арбитражный суд Московского округа отложил на 5 октября рассмотрение кассационной жалобы Euroclear Bank на постановление Девятого арбитражного апелляционного... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T17:33+0300

2026-09-08T17:33+0300

2026-09-08T17:33+0300

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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отложил на 5 октября рассмотрение кассационной жалобы Euroclear Bank на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который в мае по иску АО "Управляющая компания "Первая" (прежнее название – "Сбер Управление активами") взыскал с бельгийского банка порядка 32 миллиардов рублей, следует из материалов, имеющихся у РИА Новости. В иске заявлены требования о взыскании убытков в размере накопленного дохода (дивиденды, купонный доход, выплаты в результате частичного или полного погашения бумаг) по замороженным ответчиком из-за международных санкций бумагам, принадлежащим клиентам истца, недополученного дохода от реинвестирования этих доходов и недополученного вознаграждения самого истца как доверительного управляющего. Апелляционный суд рассматривал дело по правилам первой инстанции и удовлетворил иск частично. Истец просил взыскать порядка 34,4 миллиарда рублей. Суд взыскал с Euroclear доход по бумагам – свыше 300,4 миллиона долларов и более 31,9 миллиона евро, а также менее существенные суммы в валютах Австралии, Канады, Швейцарии, Великобритании, Гонконга, Японии, Норвегии, Дании и Швеции. Суд также взыскал с ответчика упущенную выгоду в виде недополученного дохода от реинвестирования в размере около 86,8 миллиона долларов. Кроме того, взыскано около 983 миллионов рублей и около 3,6 миллиона долларов вознаграждения истца за управление активами. В сумме по курсу на день вынесения постановления это было около 32 миллиардов рублей. В мае 2025 года арбитражный суд Москвы удовлетворил иск УК "Первая" частично, взыскав с Euroclear в общей сложности около 15,8 миллиарда рублей. Апелляционный суд, рассматривая жалобы истца и ответчика на это решение, пришел к выводу, что оно было вынесено с процессуальными нарушениями. В связи с этим апелляционный суд перешел к рассмотрению дела по правилам первой инстанции. На заседании в марте истец увеличил сумму иска примерно с 19 миллиардов до 34,4 миллиарда рублей. Изначально УК "Первая" в исковом заявлении, поданном в июле 2023 года, требовала взыскать с Euroclear как стоимость заблокированных бумаг, так и доход по ним. В марте 2024 года суд по ходатайству ответчика разделил требования – требование о взыскании убытков в размере стоимости бумаг было выделено в отдельное дело. Суды двух инстанций тот иск на сумму около 130 миллиардов рублей отклонили. Сейчас в том деле слушается кассация истца.

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финансы, банки, россия, австралия, канада, швейцария, euroclear, ук "первая"