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Суд отложил на 5 октября рассмотрение жалобы Euroclear Bank
Суд отложил на 5 октября рассмотрение жалобы Euroclear Bank - 08.09.2026, ПРАЙМ
Суд отложил на 5 октября рассмотрение жалобы Euroclear Bank
Арбитражный суд Московского округа отложил на 5 октября рассмотрение кассационной жалобы Euroclear Bank на постановление Девятого арбитражного апелляционного... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T17:33+0300
2026-09-08T17:33+0300
2026-09-08T17:33+0300
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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отложил на 5 октября рассмотрение кассационной жалобы Euroclear Bank на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который в мае по иску АО "Управляющая компания "Первая" (прежнее название – "Сбер Управление активами") взыскал с бельгийского банка порядка 32 миллиардов рублей, следует из материалов, имеющихся у РИА Новости.
В иске заявлены требования о взыскании убытков в размере накопленного дохода (дивиденды, купонный доход, выплаты в результате частичного или полного погашения бумаг) по замороженным ответчиком из-за международных санкций бумагам, принадлежащим клиентам истца, недополученного дохода от реинвестирования этих доходов и недополученного вознаграждения самого истца как доверительного управляющего.
Апелляционный суд рассматривал дело по правилам первой инстанции и удовлетворил иск частично. Истец просил взыскать порядка 34,4 миллиарда рублей.
Суд взыскал с Euroclear доход по бумагам – свыше 300,4 миллиона долларов и более 31,9 миллиона евро, а также менее существенные суммы в валютах Австралии, Канады, Швейцарии, Великобритании, Гонконга, Японии, Норвегии, Дании и Швеции.
Суд также взыскал с ответчика упущенную выгоду в виде недополученного дохода от реинвестирования в размере около 86,8 миллиона долларов. Кроме того, взыскано около 983 миллионов рублей и около 3,6 миллиона долларов вознаграждения истца за управление активами. В сумме по курсу на день вынесения постановления это было около 32 миллиардов рублей.
В мае 2025 года арбитражный суд Москвы удовлетворил иск УК "Первая" частично, взыскав с Euroclear в общей сложности около 15,8 миллиарда рублей.
Апелляционный суд, рассматривая жалобы истца и ответчика на это решение, пришел к выводу, что оно было вынесено с процессуальными нарушениями. В связи с этим апелляционный суд перешел к рассмотрению дела по правилам первой инстанции. На заседании в марте истец увеличил сумму иска примерно с 19 миллиардов до 34,4 миллиарда рублей.
Изначально УК "Первая" в исковом заявлении, поданном в июле 2023 года, требовала взыскать с Euroclear как стоимость заблокированных бумаг, так и доход по ним. В марте 2024 года суд по ходатайству ответчика разделил требования – требование о взыскании убытков в размере стоимости бумаг было выделено в отдельное дело. Суды двух инстанций тот иск на сумму около 130 миллиардов рублей отклонили. Сейчас в том деле слушается кассация истца.
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финансы, банки, россия, австралия, канада, швейцария, euroclear, ук "первая"
Финансы, Банки, РОССИЯ, АВСТРАЛИЯ, КАНАДА, ШВЕЙЦАРИЯ, Euroclear, УК "Первая"
Суд отложил на 5 октября рассмотрение жалобы Euroclear Bank
Суд отложил на 5 октября рассмотрение жалобы Euroclear Bank на взыскание 32 млрд рублей
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отложил на 5 октября рассмотрение кассационной жалобы Euroclear Bank на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который в мае по иску АО "Управляющая компания "Первая" (прежнее название – "Сбер Управление активами") взыскал с бельгийского банка порядка 32 миллиардов рублей, следует из материалов, имеющихся у РИА Новости.
В иске заявлены требования о взыскании убытков в размере накопленного дохода (дивиденды, купонный доход, выплаты в результате частичного или полного погашения бумаг) по замороженным ответчиком из-за международных санкций бумагам, принадлежащим клиентам истца, недополученного дохода от реинвестирования этих доходов и недополученного вознаграждения самого истца как доверительного управляющего.
Апелляционный суд рассматривал дело по правилам первой инстанции и удовлетворил иск частично. Истец просил взыскать порядка 34,4 миллиарда рублей.
Суд взыскал с Euroclear доход по бумагам – свыше 300,4 миллиона долларов и более 31,9 миллиона евро, а также менее существенные суммы в валютах Австралии, Канады, Швейцарии, Великобритании, Гонконга, Японии, Норвегии, Дании и Швеции.
Суд также взыскал с ответчика упущенную выгоду в виде недополученного дохода от реинвестирования в размере около 86,8 миллиона долларов. Кроме того, взыскано около 983 миллионов рублей и около 3,6 миллиона долларов вознаграждения истца за управление активами. В сумме по курсу на день вынесения постановления это было около 32 миллиардов рублей.
В мае 2025 года арбитражный суд Москвы удовлетворил иск УК "Первая" частично, взыскав с Euroclear в общей сложности около 15,8 миллиарда рублей.
Апелляционный суд, рассматривая жалобы истца и ответчика на это решение, пришел к выводу, что оно было вынесено с процессуальными нарушениями. В связи с этим апелляционный суд перешел к рассмотрению дела по правилам первой инстанции. На заседании в марте истец увеличил сумму иска примерно с 19 миллиардов до 34,4 миллиарда рублей.
Изначально УК "Первая" в исковом заявлении, поданном в июле 2023 года, требовала взыскать с Euroclear как стоимость заблокированных бумаг, так и доход по ним. В марте 2024 года суд по ходатайству ответчика разделил требования – требование о взыскании убытков в размере стоимости бумаг было выделено в отдельное дело. Суды двух инстанций тот иск на сумму около 130 миллиардов рублей отклонили. Сейчас в том деле слушается кассация истца.