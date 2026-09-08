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С поставщика препарата для лечения муковисцидоза взыскали 1,2 млрд рублей - 08.09.2026, ПРАЙМ
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С поставщика препарата для лечения муковисцидоза взыскали 1,2 млрд рублей
С поставщика препарата для лечения муковисцидоза взыскали 1,2 млрд рублей - 08.09.2026, ПРАЙМ
С поставщика препарата для лечения муковисцидоза взыскали 1,2 млрд рублей
Арбитражный суды трех инстанций по иску фармдистрибьютора ООО "Приоритет-Фарм" взыскали с ООО "Медицинская исследовательская компания "МИК", поставщика... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T20:07+0300
2026-09-08T20:15+0300
бизнес
общество
здоровье
москва
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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суды трех инстанций по иску фармдистрибьютора ООО "Приоритет-Фарм" взыскали с ООО "Медицинская исследовательская компания "МИК", поставщика препарата для лечения муковисцидоза "Трилекса" более 1,2 миллиарда рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Спор возник из договора поставки от 28 января 2025 года. По его условиям МИК обязалась поставить истцу 3600 упаковок препарата общей стоимостью более 3,5 миллиарда рублей до 25 сентября 2025 года. "Приоритет-Фарм" внес аванс в размере более 1,5 миллиарда рублей. Ответчик поставил покупателю только 518 упаковок на сумму чуть более 504 миллионов рублей. Истец сначала требовал обязать поставщика полностью исполнить контракт, но потом решил взыскать с него сумму неотработанного аванса и неустойку. Арбитражный суд Москвы в феврале удовлетворил иск, взыскав с МИК более 1 миллиарда рублей неосновательного обогащения и более 222 миллионов рублей неустойки. Решение затем оставили без изменения суды апелляционной и кассационной инстанций.
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бизнес, общество , здоровье, москва
Бизнес, Общество , Здоровье, МОСКВА
20:07 08.09.2026 (обновлено: 20:15 08.09.2026)
 
С поставщика препарата для лечения муковисцидоза взыскали 1,2 млрд рублей

"Приоритет-Фарм" отсудил 1,2 млрд рублей у поставщика препарата для лечения муковисцидоза

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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суды трех инстанций по иску фармдистрибьютора ООО "Приоритет-Фарм" взыскали с ООО "Медицинская исследовательская компания "МИК", поставщика препарата для лечения муковисцидоза "Трилекса" более 1,2 миллиарда рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Спор возник из договора поставки от 28 января 2025 года. По его условиям МИК обязалась поставить истцу 3600 упаковок препарата общей стоимостью более 3,5 миллиарда рублей до 25 сентября 2025 года.
"Приоритет-Фарм" внес аванс в размере более 1,5 миллиарда рублей. Ответчик поставил покупателю только 518 упаковок на сумму чуть более 504 миллионов рублей. Истец сначала требовал обязать поставщика полностью исполнить контракт, но потом решил взыскать с него сумму неотработанного аванса и неустойку.
Арбитражный суд Москвы в феврале удовлетворил иск, взыскав с МИК более 1 миллиарда рублей неосновательного обогащения и более 222 миллионов рублей неустойки. Решение затем оставили без изменения суды апелляционной и кассационной инстанций.
 
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