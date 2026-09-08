FT: мировое судоходство перестает работать из-за войн и теневого флота
FT: международные законы, регулирующие мировое судоходство, перестают работать
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук | Перейти в медиабанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Установленные ранее законы, регулирующие мировое судоходство, перестают работать, что представляет собой угрозу международной торговле, пишет газета Financial Times (FT), ссылаясь на мнение неформального сотрудничества морских ведомств 18 судоходных стран Consultative Shipping Group (CSG).
"На протяжении многих десятилетий мы строили мировую торговлю на утверждении, что суда могут свободно пересекать границы. Сейчас это утверждение находится под давлением", - приводит издание слова Бриана Весела (Brian Wessel), генерального директора Датской морской администрации (Danish Maritime Authority), которая возглавляет CSG.
Судоходная отрасль на протяжении десятилетий была защищена законами, обеспечивающим свободу судоходства и нейтралитет коммерческих судов, и разрушение этих принципов создает серьезную угрозу для мировой торговли, считает Consultative Shipping Group, мнение которой приводит Financial Times.
"Правила, регулирующие мировое судоходство, перестают работать из-за войн и увеличения теневого флота, который действует вне контроля Запада, предупреждают крупнейшие морские державы мира", - поясняется в статье.
Борьба за контролем над Ормузским проливом между Ираном и США, ковид, а также так называемый "теневой флот", образованный в результате санкций со стороны США, ЕС и Великобритании, это не эпизодические потрясения, а сигналы структурного сдвига, отмечает CSG.
Такое резкое заявление сделано в связи с растущей обеспокоенностью относительно фрагментации морского сектора и разрушения стандартов, которые были установлены Международной морской организацией (ИМО), специализированным учреждением ООН, заключил Весел.