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Суэцкий канал возрождается на фоне кризиса в Ормузе

Суэцкий канал возрождается на фоне кризиса в Ормузе - 08.09.2026, ПРАЙМ

Суэцкий канал возрождается на фоне кризиса в Ормузе

Доходы Суэцкого канала в июле выросли на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку фактическое закрытие Ормузского пролива из-за войны с... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T11:29+0300

2026-09-08T11:29+0300

2026-09-08T11:29+0300

бизнес

красное море

суэцкий канал

ормузский пролив

bloomberg

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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Доходы Суэцкого канала в июле выросли на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку фактическое закрытие Ормузского пролива из-за войны с Ираном и сохраняющиеся угрозы со стороны йеменских хуситов в южной части Красного моря заставили многие суда переориентироваться на египетский маршрут, пишет Bloomberg. Водный путь, соединяющий Средиземное и Красное моря, вновь становится ключевой артерией мировой торговли после нескольких лет спада, вызванного региональными конфликтами.По данным государственного статистического агентства CAPMAS, в июле канал прошли 1 340 судов — на 27% больше, чем в июле 2025 года, и на 11% больше, чем в июне 2026 года. Нефтяные танкеры составили 526 судов против 485 месяцем ранее, что отражает рост перевозок энергоносителей в обход Ормуза. Доходы от канала достигли 505 миллионов долларов — это самый высокий месячный показатель с декабря 2023 года. Восстановление началось ещё в начале года, но июльский скачок стал наиболее заметным.Основными драйверами роста стали два фактора. Во-первых, блокада Ормузского пролива, через который до войны проходило около пятой части мировых поставок нефти, вынудила экспортёров Персидского залива, в первую очередь Саудовскую Аравию, искать альтернативные маршруты. Во-вторых, активность хуситов у входа в Красное море в районе Баб-эль-Мандеб продолжает сдерживать судоходство, и многие компании предпочитают обходить опасный участок, направляясь в Суэц. При этом объёмы перевозок резко сократились в начале 2024 года, когда хуситы начали атаковать международные суда в знак солидарности с палестинцами в Газе, и теперь частичное восстановление сигнализирует о постепенной адаптации рынка.Суэцкий канал традиционно является одним из главных источников иностранной валюты для Египта наряду с туризмом и денежными переводами. Глава администрации канала Осама Раби на прошлой неделе в интервью местному телевидению заявил, что ожидает роста годовой выручки до 5,8–6 миллиардов долларов по итогам 2026 года против 4,1 миллиарда в 2025 году. При этом он отметил, что показатели всё ещё далеки от рекордных 10,2 миллиарда долларов, полученных в 2023 году, когда в апреле канал пересекли около 2 300 судов.Аналитики сходятся во мнении, что возрождение продолжится в ближайшие месяцы, хотя полное восстановление до докризисных уровней может занять не один год, учитывая сохраняющуюся геополитическую неопределённость в регионе. Тем не менее, текущая динамика вселяет оптимизм в египетские власти и участников рынка, которые видят в Суэцком канале надёжную альтернативу рисковым маршрутам через Ормуз и Баб-эль-Мандеб.

красное море

суэцкий канал

ормузский пролив

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бизнес, красное море, суэцкий канал, ормузский пролив, bloomberg