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В Таджикистане в 2027 году начнется производство железа - 08.09.2026, ПРАЙМ
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В Таджикистане в 2027 году начнется производство железа
В Таджикистане в 2027 году начнется производство железа - 08.09.2026, ПРАЙМ
В Таджикистане в 2027 году начнется производство железа
Производство железа начнется в Таджикистане в 2027 году, сообщил президент республики Эмомали Рахмон. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T16:24+0300
2026-09-08T16:24+0300
промышленность
таджикистан
душанбе
эмомали рахмон
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Производство железа начнется в Таджикистане в 2027 году, сообщил президент республики Эмомали Рахмон. По его словам, в стране уже налажено производство цинка, сурьмы, меди и отдельных видов металлов. "Особо следует отметить, что в период независимости в стране впервые были налажены производство и экспорт меди, а с будущего года начнется производство железа", - сказал Рахмон на торжественном собрании в Национальном театре Душанбе, посвященном 35-летию независимости страны. Президент также подчеркнул, что только за последние 10 лет в стране было произведено импортозамещающей продукции на сумму 163 миллиарда сомони (17 миллиардов долларов). Таджикистан провозгласил независимость 9 сентября 1991 года.
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промышленность, таджикистан, душанбе, эмомали рахмон
Промышленность, ТАДЖИКИСТАН, Душанбе, Эмомали Рахмон
16:24 08.09.2026
 
В Таджикистане в 2027 году начнется производство железа

Президент Таджикистана Рахмон: производство железа начнется в 2027 году

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Производство железа начнется в Таджикистане в 2027 году, сообщил президент республики Эмомали Рахмон.
По его словам, в стране уже налажено производство цинка, сурьмы, меди и отдельных видов металлов.
"Особо следует отметить, что в период независимости в стране впервые были налажены производство и экспорт меди, а с будущего года начнется производство железа", - сказал Рахмон на торжественном собрании в Национальном театре Душанбе, посвященном 35-летию независимости страны.
Президент также подчеркнул, что только за последние 10 лет в стране было произведено импортозамещающей продукции на сумму 163 миллиарда сомони (17 миллиардов долларов).
Таджикистан провозгласил независимость 9 сентября 1991 года.
 
ПромышленностьТАДЖИКИСТАНДушанбеЭмомали Рахмон
 
 
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