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Telegram за сутки заблокировал 67,3 тысячи групп и каналов

Telegram за сутки заблокировал 67,3 тысячи групп и каналов - 08.09.2026, ПРАЙМ

Telegram за сутки заблокировал 67,3 тысячи групп и каналов

Telegram по итогам понедельника заблокировал 67,3 тысячи групп и каналов, что стало минимумом с 20 августа, следует из статистики мессенджера, с которой... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T07:49+0300

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Telegram по итогам понедельника заблокировал 67,3 тысячи групп и каналов, что стало минимумом с 20 августа, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, мессенджер заблокировал за понедельник 67 302 группы и канала. Меньше показатель был 20 августа - 67 215 групп и каналов. Суммарно за прошедшую неделю мессенджер заблокировал 540 484 групп и каналов, из них сообществ, "связанных с терроризмом", - 4867. С начала года общее число заблокированных групп и каналов составило 25 021 796, из них 173 640 сообществ, "связанных с терроризмом". Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и "проактивный мониторинг" на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом. Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым*, основателем соцсети "ВКонтакте". Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.Павел Дуров внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, павел дуров, telegram, вконтакте