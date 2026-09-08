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В реку Иртыш под Тобольском выпустили около 4 млн экземпляров молоди осетра

В реку Иртыш под Тобольском выпустили около 4 млн экземпляров молоди осетра - 08.09.2026, ПРАЙМ

В реку Иртыш под Тобольском выпустили около 4 млн экземпляров молоди осетра

В реку Иртыш под Тобольском в текущем году выпущено около четырех миллионов экземпляров молоди осетра, от снижения растворенного кислорода в воде они не... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T15:50+0300

2026-09-08T15:50+0300

2026-09-08T15:50+0300

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промышленность

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ТЮМЕНЬ, 8 сен – ПРАЙМ. В реку Иртыш под Тобольском в текущем году выпущено около четырех миллионов экземпляров молоди осетра, от снижения растворенного кислорода в воде они не пострадали, сообщил РИА Новости замначальника Обь-Иртышского филиала ФГБУ "Главрыбвод" Георгий Муратов. Ранее сообщалось, что в реке Иртыш ниже впадения реки Тобол из-за острого дефицита кислорода местами наблюдалась массовая гибель рыбы, выше впадения Тобола насыщение кислородом воды в Иртыше было на уровне нормы. "Абалакский экспериментальный рыборазводный завод в этом году выпустил около четырех миллионов экземпляров молоди осетра, причем в безопасную, с хорошим уровнем кислорода воду, так как стоит завод и выпускает рыбу выше впадения в Иртыш реки Тобол, в котором из-за нехватки кислорода гибла рыба. Надеемся, что процент выживаемости сохранится на уровне предыдущих лет", - сообщил агентству Георгий Муратов. По словам собеседника агентства, Абалакский завод ежегодно выпускает около трех-четырех миллионов экземпляров молоди краснокнижного сибирского осетра, темпы производства молоди здесь сокращать не собираются. Большая часть выпусков осетра происходит в рамках компенсационных мероприятий предприятиями, которые при строительстве дорог, мостов, отсыпке месторождений и другой деятельностью наносят ущерб водным биологическим ресурсам. Часть рыбы выпускают по проекту "Расти, осетр", суть которого в том, что частные лица, коллективы вкладывают в производство молоди свои деньги, а после подращенные особей выпускают в реку. Так, на днях в Иртыш с Абалакского завода в Иртыш выпустили около двух тысяч осетров весом около 30 граммов каждый.

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