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Новак поручил создать систему мониторинга ситуации на рынке топлива
Новак поручил создать систему мониторинга ситуации на рынке топлива - 08.09.2026, ПРАЙМ
Новак поручил создать систему мониторинга ситуации на рынке топлива
Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам активизировать создание и совершенствование информационной системы мониторинга ситуации на... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T15:45+0300
2026-09-08T15:45+0300
2026-09-08T15:45+0300
александр новак
совет федерации
минсельхоз
минвостокразвития
россия
топливо
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам активизировать создание и совершенствование информационной системы мониторинга ситуации на топливном рынке, сообщило правительство РФ. Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей Совета Федерации, Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, Минвостокразвития, отраслевых компаний, глав регионов. "Профильным федеральным органам исполнительной власти поручено активизировать работу по ряду направлений. Среди них... дальнейшее формирование и совершенствование информационной системы мониторинга ситуации на топливном рынке", - говорится в сообщении. В ходе совещания Минэнерго представило информацию о текущих запасах нефтепродуктов, загрузке производственных мощностей и объемах импорта топлива. Было отмечено, что ряд нефтяных компаний перенес плановые ремонтные работы на своих НПЗ, что позволит направить дополнительные объемы топлива на внутренний рынок. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.
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ПРАЙМ
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александр новак, совет федерации, минсельхоз, минвостокразвития, россия, топливо
Александр Новак, Совет Федерации, Минсельхоз, Минвостокразвития, РОССИЯ, топливо
Новак поручил создать систему мониторинга ситуации на рынке топлива
Новак поручил разработать систему мониторинга ситуации на российском топливном рынке