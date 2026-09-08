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Новак поручил создать систему мониторинга ситуации на рынке топлива

Новак поручил создать систему мониторинга ситуации на рынке топлива - 08.09.2026, ПРАЙМ

Новак поручил создать систему мониторинга ситуации на рынке топлива

Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам активизировать создание и совершенствование информационной системы мониторинга ситуации на... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T15:45+0300

2026-09-08T15:45+0300

2026-09-08T15:45+0300

александр новак

совет федерации

минсельхоз

минвостокразвития

россия

топливо

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам активизировать создание и совершенствование информационной системы мониторинга ситуации на топливном рынке, сообщило правительство РФ. Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей Совета Федерации, Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, Минвостокразвития, отраслевых компаний, глав регионов. "Профильным федеральным органам исполнительной власти поручено активизировать работу по ряду направлений. Среди них... дальнейшее формирование и совершенствование информационной системы мониторинга ситуации на топливном рынке", - говорится в сообщении. В ходе совещания Минэнерго представило информацию о текущих запасах нефтепродуктов, загрузке производственных мощностей и объемах импорта топлива. Было отмечено, что ряд нефтяных компаний перенес плановые ремонтные работы на своих НПЗ, что позволит направить дополнительные объемы топлива на внутренний рынок. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

александр новак, совет федерации, минсельхоз, минвостокразвития, россия, топливо