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Новак поручил создать систему мониторинга ситуации на рынке топлива - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Новак поручил создать систему мониторинга ситуации на рынке топлива
Новак поручил создать систему мониторинга ситуации на рынке топлива - 08.09.2026, ПРАЙМ
Новак поручил создать систему мониторинга ситуации на рынке топлива
Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам активизировать создание и совершенствование информационной системы мониторинга ситуации на... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T15:45+0300
2026-09-08T15:45+0300
александр новак
совет федерации
минсельхоз
минвостокразвития
россия
топливо
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам активизировать создание и совершенствование информационной системы мониторинга ситуации на топливном рынке, сообщило правительство РФ. Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей Совета Федерации, Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, Минвостокразвития, отраслевых компаний, глав регионов. "Профильным федеральным органам исполнительной власти поручено активизировать работу по ряду направлений. Среди них... дальнейшее формирование и совершенствование информационной системы мониторинга ситуации на топливном рынке", - говорится в сообщении. В ходе совещания Минэнерго представило информацию о текущих запасах нефтепродуктов, загрузке производственных мощностей и объемах импорта топлива. Было отмечено, что ряд нефтяных компаний перенес плановые ремонтные работы на своих НПЗ, что позволит направить дополнительные объемы топлива на внутренний рынок. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.
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александр новак, совет федерации, минсельхоз, минвостокразвития, россия, топливо
Александр Новак, Совет Федерации, Минсельхоз, Минвостокразвития, РОССИЯ, топливо
15:45 08.09.2026
 
Новак поручил создать систему мониторинга ситуации на рынке топлива

Новак поручил разработать систему мониторинга ситуации на российском топливном рынке

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам активизировать создание и совершенствование информационной системы мониторинга ситуации на топливном рынке, сообщило правительство РФ.
Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей Совета Федерации, Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, Минвостокразвития, отраслевых компаний, глав регионов.
"Профильным федеральным органам исполнительной власти поручено активизировать работу по ряду направлений. Среди них... дальнейшее формирование и совершенствование информационной системы мониторинга ситуации на топливном рынке", - говорится в сообщении.
В ходе совещания Минэнерго представило информацию о текущих запасах нефтепродуктов, загрузке производственных мощностей и объемах импорта топлива. Было отмечено, что ряд нефтяных компаний перенес плановые ремонтные работы на своих НПЗ, что позволит направить дополнительные объемы топлива на внутренний рынок.
В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.
 
Александр НовакСовет ФедерацииМинсельхозМинвостокразвитияРОССИЯтопливо
 
 
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