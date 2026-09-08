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Товарооборот КНР и Евросоюза за восемь месяцев вырос на 12,4%

Товарооборот КНР и Евросоюза за восемь месяцев вырос на 12,4% - 08.09.2026, ПРАЙМ

Товарооборот КНР и Евросоюза за восемь месяцев вырос на 12,4%

Товарооборот Китая и Евросоюза по итогам первых восьми месяцев года вырос на 12,4%, превысив 608 миллиардов долларов, свидетельствуют данные главного... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T07:46+0300

2026-09-08T07:46+0300

2026-09-08T08:46+0300

мировая экономика

китай

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германия

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ПЕКИН, 8 сен - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и Евросоюза по итогам первых восьми месяцев года вырос на 12,4%, превысив 608 миллиардов долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР. По данным таможни, Китай ввез в ЕС товаров на 425,294 миллиарда долларов, рост показателя по сравнению с январем-августом прошлого года составил 15,3%. Поставки из ЕС в Китай выросли на 6,2%, составив 182,804 миллиарда долларов. Крупнейшим торговым партнером КНР в ЕС по итогам первых восьми месяцев оказалась ФРГ. Согласно данным таможни, товарооборот Китая и Германии с начала года составил 152,138 миллиарда долларов, увеличившись на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первую тройку стран ЕС по объему торговли с Китаем за первые восемь месяцев года также вошли Нидерланды (79,248 миллиарда долларов) и Франция (62,148 миллиарда долларов). В конце мая американская газета New York Times писала, что Европа приближается к торговой войне с Китаем, опасаясь экзистенциальных угроз для своих отраслей промышленности из-за наплыва дешевых китайских товаров на континент. При этом министерство коммерции КНР 21 мая заявило, что Китай примет решительные ответные меры, если ЕС начнет вводить ограничения против китайских компаний и товаров.

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мировая экономика, китай, кнр, германия, ес, new york times