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Трамп пообещал падение цен на бензин после окончания конфликта с Ираном
Трамп пообещал падение цен на бензин после окончания конфликта с Ираном - 08.09.2026, ПРАЙМ
Трамп пообещал падение цен на бензин после окончания конфликта с Ираном
Президент США Дональд Трамп пообещал падение цен на бензин в Соединенных Штатах после окончания конфликта с Ираном. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T03:55+0300
2026-09-08T03:55+0300
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ВАШИНГТОН, 8 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пообещал падение цен на бензин в Соединенных Штатах после окончания конфликта с Ираном.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что не знает, когда цены на бензин в стране вновь могут снизиться.
"Цены на нефть резко упадут, как и (цены на - ред.) все остальное, только еще сильнее, когда мы выиграем войну с Ираном. (Цена на бензин составит - ред.) три доллара за галлон , а в конечном счете меньше двух долларов за галлон", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), средняя стоимость бензина в США сейчас составляет около 4,1 доллара за галлон (около 3,8 литра).
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мировая экономика, сша, иран, израиль, дональд трамп, джей ди вэнс
Мировая экономика, США, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс
Трамп пообещал падение цен на бензин после окончания конфликта с Ираном
Трамп пообещал падение цен на бензин в США после окончания конфликта с Ираном
ВАШИНГТОН, 8 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пообещал падение цен на бензин в Соединенных Штатах после окончания конфликта с Ираном.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что не знает, когда цены на бензин в стране вновь могут снизиться.
"Цены на нефть резко упадут, как и (цены на - ред.) все остальное, только еще сильнее, когда мы выиграем войну с Ираном. (Цена на бензин составит - ред.) три доллара за галлон , а в конечном счете меньше двух долларов за галлон", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), средняя стоимость бензина в США сейчас составляет около 4,1 доллара за галлон (около 3,8 литра).