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Цена акций Bombardier упала на 6% после заявления Трампа
Цена акций Bombardier упала на 6% после заявления Трампа - 08.09.2026, ПРАЙМ
Цена акций Bombardier упала на 6% после заявления Трампа
Стоимость акций канадского авиаконцерна Bombardier падала во вторник на 6% после заявления американского президента Дональда Трампа о том, что самолетам... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T17:24+0300
2026-09-08T17:24+0300
2026-09-08T17:24+0300
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Стоимость акций канадского авиаконцерна Bombardier падала во вторник на 6% после заявления американского президента Дональда Трампа о том, что самолетам компании не место в США, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.49 мск цена акций Bombardier на торгах в Торонто опускалась на 3,22% - до 305 канадских долларов. Минутами ранее снижение достигало 6,1%.
Трамп в понедельник выступил против продаж этих самолетов в Соединенных Штатах, заявив, что они "недостаточно хороши" и что компания должна производить их в США, если хочет присутствовать на их рынке.
С 2025 года американо-канадские отношения резко обострились из-за введения Трампом 25-процентных пошлин на канадский импорт под предлогом национальной безопасности и борьбы с наркотрафиком. Канада ответила зеркальными мерами.
Несмотря на кратковременную отсрочку взаимных тарифов и проведенные переговоры, США ввели новые, более высокие пошлины, в том числе 50-процентные на сталь и алюминий. Как сообщало позднее агентство Блумберг, недавние переговоры по торговому соглашению между США и Канадой сорвались в последний момент якобы из-за позиции американского министра торговли Говарда Латника.
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рынок, бизнес, сша, канада, дональд трамп, bombardier
Рынок, Бизнес, США, КАНАДА, Дональд Трамп, Bombardier
Цена акций Bombardier упала на 6% после заявления Трампа
Акции канадского авиаконцерна Bombardier падали на 6% после заявления Трампа
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Стоимость акций канадского авиаконцерна Bombardier падала во вторник на 6% после заявления американского президента Дональда Трампа о том, что самолетам компании не место в США, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.49 мск цена акций Bombardier на торгах в Торонто опускалась на 3,22% - до 305 канадских долларов. Минутами ранее снижение достигало 6,1%.
Трамп в понедельник выступил против продаж этих самолетов в Соединенных Штатах, заявив, что они "недостаточно хороши" и что компания должна производить их в США, если хочет присутствовать на их рынке.
С 2025 года американо-канадские отношения резко обострились из-за введения Трампом 25-процентных пошлин на канадский импорт под предлогом национальной безопасности и борьбы с наркотрафиком. Канада ответила зеркальными мерами.
Несмотря на кратковременную отсрочку взаимных тарифов и проведенные переговоры, США ввели новые, более высокие пошлины, в том числе 50-процентные на сталь и алюминий. Как сообщало позднее агентство Блумберг, недавние переговоры по торговому соглашению между США и Канадой сорвались в последний момент якобы из-за позиции американского министра торговли Говарда Латника.