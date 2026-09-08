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Банк России ожидает роста доли безналичных платежей без карт до 15-16%

Банк России ожидает роста доли безналичных платежей без карт до 15-16% - 08.09.2026, ПРАЙМ

Банк России ожидает роста доли безналичных платежей без карт до 15-16%

Банк России ждет роста доли альтернативных картам способов оплаты в общем объеме безналичных платежей по итогам следующего года до уровня 15-16%, сообщила... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T10:47+0300

2026-09-08T10:47+0300

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Банк России ждет роста доли альтернативных картам способов оплаты в общем объеме безналичных платежей по итогам следующего года до уровня 15-16%, сообщила начальник управления департамента национальной платежной системы ЦБ Инна Соловьева.Согласно данным ее презентации, доля альтернативных способов оплаты в общем объеме безналичных платежей по итогам 2027 года может составить 15-16%.Также по итогам первого полугодия текущего года доля объема безналичных операций в розничной торговле составила 88,4%.Ранее Банк России опубликовал аналитический обзор "Развитие национальной платежной системы", согласно которому доля альтернативных картам способов оплаты в общем объеме безналичных платежей выросла за последний квартал на 0,2 процентного пункта, до 15,1%.А наиболее заметно увеличилось использование QR-кодов и биометрии. За квартал с их помощью было совершено 1,1 миллиарда покупок на 1,7 триллиона рублей – больше на 18% по количеству и на 13% по объему, чем кварталом ранее.Также в обзоре отмечается, что основным способом оплаты для граждан остается банковская карта (почти 60% в общем количестве), на мобильный и онлайн-банкинг в прошлом квартале пришлось 13% операций, на электронные кошельки - 11%, на оплату QR-кодами - 5%.

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