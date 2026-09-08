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Банк России ожидает роста доли безналичных платежей без карт до 15-16% - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Банк России ожидает роста доли безналичных платежей без карт до 15-16%
Банк России ожидает роста доли безналичных платежей без карт до 15-16% - 08.09.2026, ПРАЙМ
Банк России ожидает роста доли безналичных платежей без карт до 15-16%
Банк России ждет роста доли альтернативных картам способов оплаты в общем объеме безналичных платежей по итогам следующего года до уровня 15-16%, сообщила... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T10:47+0300
2026-09-08T12:07+0300
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Банк России ждет роста доли альтернативных картам способов оплаты в общем объеме безналичных платежей по итогам следующего года до уровня 15-16%, сообщила начальник управления департамента национальной платежной системы ЦБ Инна Соловьева.Согласно данным ее презентации, доля альтернативных способов оплаты в общем объеме безналичных платежей по итогам 2027 года может составить 15-16%.Также по итогам первого полугодия текущего года доля объема безналичных операций в розничной торговле составила 88,4%.Ранее Банк России опубликовал аналитический обзор "Развитие национальной платежной системы", согласно которому доля альтернативных картам способов оплаты в общем объеме безналичных платежей выросла за последний квартал на 0,2 процентного пункта, до 15,1%.А наиболее заметно увеличилось использование QR-кодов и биометрии. За квартал с их помощью было совершено 1,1 миллиарда покупок на 1,7 триллиона рублей – больше на 18% по количеству и на 13% по объему, чем кварталом ранее.Также в обзоре отмечается, что основным способом оплаты для граждан остается банковская карта (почти 60% в общем количестве), на мобильный и онлайн-банкинг в прошлом квартале пришлось 13% операций, на электронные кошельки - 11%, на оплату QR-кодами - 5%.
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финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
10:47 08.09.2026 (обновлено: 12:07 08.09.2026)
 
Банк России ожидает роста доли безналичных платежей без карт до 15-16%

ЦБ ожидает роста доли альтернативных картам способов оплаты по итогам 2027 года до 16%

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Банк России ждет роста доли альтернативных картам способов оплаты в общем объеме безналичных платежей по итогам следующего года до уровня 15-16%, сообщила начальник управления департамента национальной платежной системы ЦБ Инна Соловьева.
Согласно данным ее презентации, доля альтернативных способов оплаты в общем объеме безналичных платежей по итогам 2027 года может составить 15-16%.
Также по итогам первого полугодия текущего года доля объема безналичных операций в розничной торговле составила 88,4%.
Ранее Банк России опубликовал аналитический обзор "Развитие национальной платежной системы", согласно которому доля альтернативных картам способов оплаты в общем объеме безналичных платежей выросла за последний квартал на 0,2 процентного пункта, до 15,1%.
А наиболее заметно увеличилось использование QR-кодов и биометрии. За квартал с их помощью было совершено 1,1 миллиарда покупок на 1,7 триллиона рублей – больше на 18% по количеству и на 13% по объему, чем кварталом ранее.
Также в обзоре отмечается, что основным способом оплаты для граждан остается банковская карта (почти 60% в общем количестве), на мобильный и онлайн-банкинг в прошлом квартале пришлось 13% операций, на электронные кошельки - 11%, на оплату QR-кодами - 5%.
 
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