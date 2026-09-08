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Центробанк Узбекистана внедрил систему обмена информацией о киберугрозах - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Центробанк Узбекистана внедрил систему обмена информацией о киберугрозах
Центробанк Узбекистана внедрил систему обмена информацией о киберугрозах - 08.09.2026, ПРАЙМ
Центробанк Узбекистана внедрил систему обмена информацией о киберугрозах
Центр кибербезопасности CERT-CBU центрального банка Узбекистана совместно с государственными организациями внедрил систему обмена информацией о киберугрозах... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T16:11+0300
2026-09-08T16:11+0300
банки
финансы
россия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 8 сен - ПРАЙМ. Центр кибербезопасности CERT-CBU центрального банка Узбекистана совместно с государственными организациями внедрил систему обмена информацией о киберугрозах между участниками финансового рынка в онлайн-режиме, сообщает пресс-служба регулятора. "Центром кибербезопасности центрального банка "CERT-CBU" совместно с соответствующими государственными организациями внедрена система обмена информацией о киберугрозах между участниками финансового рынка в режиме реального времени", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ЦБ. Система позволяет оперативно передавать другим участникам информацию об обнаруженных угрозах. В частности, речь идет о новых фишинговых ссылках, вредоносных интернет-ресурсах, подозрительных IP-адресах и других признаках возможных кибератак. В случае выявления угрозы одним из банков информация о ней направляется другим участникам системы, что позволяет им заранее принять необходимые меры защиты и снизить риск воздействия аналогичной угрозы на свои информационные системы и клиентов, пояснил регулятор. По данным ЦБ, в настоящее время к системе подключены все коммерческие банки страны, операторы платежных систем, валютная биржа, кредитное бюро, а также 20 платежных организаций. Регулятор также призвал граждан соблюдать осторожность и не передавать третьим лицам конфиденциальные данные банковских карт и коды подтверждения из смс. В ЦБ также рекомендовали не доверять лицам, которые звонят от имени регулятора и требуют предоставить такие сведения либо перевести деньги.
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96
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7 495 645-6601
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192
40
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банки, финансы, россия, узбекистан
Банки, Финансы, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН
16:11 08.09.2026
 
Центробанк Узбекистана внедрил систему обмена информацией о киберугрозах

Центробанк Узбекистана внедрил систему обмена информацией о киберугрозах в онлайн-режиме

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ТАШКЕНТ, 8 сен - ПРАЙМ. Центр кибербезопасности CERT-CBU центрального банка Узбекистана совместно с государственными организациями внедрил систему обмена информацией о киберугрозах между участниками финансового рынка в онлайн-режиме, сообщает пресс-служба регулятора.
"Центром кибербезопасности центрального банка "CERT-CBU" совместно с соответствующими государственными организациями внедрена система обмена информацией о киберугрозах между участниками финансового рынка в режиме реального времени", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ЦБ.
Система позволяет оперативно передавать другим участникам информацию об обнаруженных угрозах. В частности, речь идет о новых фишинговых ссылках, вредоносных интернет-ресурсах, подозрительных IP-адресах и других признаках возможных кибератак.
В случае выявления угрозы одним из банков информация о ней направляется другим участникам системы, что позволяет им заранее принять необходимые меры защиты и снизить риск воздействия аналогичной угрозы на свои информационные системы и клиентов, пояснил регулятор.
По данным ЦБ, в настоящее время к системе подключены все коммерческие банки страны, операторы платежных систем, валютная биржа, кредитное бюро, а также 20 платежных организаций.
Регулятор также призвал граждан соблюдать осторожность и не передавать третьим лицам конфиденциальные данные банковских карт и коды подтверждения из смс. В ЦБ также рекомендовали не доверять лицам, которые звонят от имени регулятора и требуют предоставить такие сведения либо перевести деньги.
 
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