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Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду
Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду - 08.09.2026, ПРАЙМ
Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 3,05 копейки - до 12,8842 рубля, доллара - на 28,21 копейки, до 86,4730 рубля, евро - на... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T17:57+0300
2026-09-08T17:57+0300
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 3,05 копейки - до 12,8842 рубля, доллара - на 28,21 копейки, до 86,4730 рубля, евро - на 39,82 копейки, до 100,4989 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
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рынок, сша, банк россии, валюта, рубль, юань, доллар, евро
Рынок, США, Банк России, валюта, рубль, юань, доллар, евро
Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду
Официальный курс юаня на среду вырос до 12,8842 рубля, доллара — до 100,49 рубля