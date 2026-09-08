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Турагент рассказала, как избежать трат в десятки тысяч долларов

Турагент рассказала, как избежать трат в десятки тысяч долларов - 08.09.2026, ПРАЙМ

Турагент рассказала, как избежать трат в десятки тысяч долларов

Российским туристам при планировании поездки в Турцию необходимо убедиться, что страховка действительно оформлена, а также внимательно ознакомиться с условиями... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T04:28+0300

2026-09-08T04:28+0300

2026-09-08T04:28+0300

туризм

бизнес

россия

турция

анкара

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АНКАРА, 8 сен - ПРАЙМ. Российским туристам при планировании поездки в Турцию необходимо убедиться, что страховка действительно оформлена, а также внимательно ознакомиться с условиями страхования, чтобы избежать незапланированных трат в тысячи, а то и в десятки тысяч долларов, рассказала РИА Новости турагент в Анкаре Айшенур Озтекин. "Туристам необходимо требовать у турагентов информацию о страховом полисе еще при покупке путевки. Важно знать не только название страховой компании, но и размер страхового покрытия, перечень медицинских услуг и порядок обращения за помощью", - сказала Озтекин. По ее словам, госпитализация без страховки в Турции может обойтись российскому туристу примерно в 1-3,5 тысячи долларов в сутки, а при серьезном заболевании, операции или необходимости медицинской эвакуации расходы способны достигать десятков тысяч долларов. "Если у туриста нет действующей страховки, даже госпитализация на несколько дней может обернуться счетом в несколько тысяч долларов. При операции, серьезной травме или необходимости транспортировки расходы могут вырасти до десятков тысяч долларов. Поэтому россиянам нужно еще до поездки убедиться, что страховка действительно оформлена, получить подтверждающие документы и внимательно проверить, какие случаи она покрывает", - сказала Озтекин. Собеседник РИА Новости также предупредила, что туристам следует внимательно проверять документы, поскольку отсутствие действующего полиса или недостаточное покрытие может привести к тому, что значительную часть расходов придется оплачивать самостоятельно. При этом стоимость медицинской помощи для иностранцев зависит от вида лечения, продолжительности пребывания в больнице и сложности медицинского случая. По оценкам страхового рынка, лечение незастрахованных иностранцев в Турции может стоить около 1-3,5 тысячи долларов в сутки, а обращение в отделение неотложной помощи - сотни или тысячи долларов. Турагент подчеркнула, что наличие страховки само по себе не означает автоматического покрытия любых расходов. Туристам необходимо заранее ознакомиться с исключениями и лимитами полиса, а также сохранить его документы и контакты ассистанской службы на время поездки. В 2025 году Турцию посетили 6,9 миллиона россиян. В первом квартале 2026 года число гостей из России составило 651 тысячу человек.

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туризм, бизнес, россия, турция, анкара