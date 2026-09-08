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Украина потеряет 10 миллиардов долларов экспорта

Украина потеряет 10 миллиардов долларов экспорта - 08.09.2026, ПРАЙМ

Украина потеряет 10 миллиардов долларов экспорта

Украина не сможет экспортировать сельхозпродукцию на сумму более 10 миллиардов долларов, а ВВП страны может упасть на 5% в случае, если черноморские пути... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T12:44+0300

2026-09-08T12:44+0300

2026-09-08T12:44+0300

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Украина не сможет экспортировать сельхозпродукцию на сумму более 10 миллиардов долларов, а ВВП страны может упасть на 5% в случае, если черноморские пути экспорта для Киева останутся закрытыми, сообщил украинский министр аграрной политики Тарас Высоцкий. Высоцкий 4 августа в интервью агентству Рейтер заявил, что сложившая ситуация ставит под угрозу экспорт примерно 30 миллионов тонн зерна и масличных культур, которые не смогут попасть на международные рынки, если не будут налажены пути поставок, альтернативные черноморским. "Это может привести к снижению ВВП до 5%", - заявил министр изданию Politico, подчеркнув, что ущерб от падения агроэкспорта оценивается более чем в 10 миллиардов долларов. По данным издания, сложившаяся ситуация вероятно станет серьезным ударом для экономики Украины. Без денег от продажи урожая, как подчеркнул Высоцкий, украинские фермеры могут оставить незасеянными до 7 миллионов гектаров в следующем сезоне. В середине августа журнал Newsweek сообщил о том, что аномальная жара и засуха в Европе осложнили работу украинских альтернативных экспортных маршрутов для вывоза зерна через Дунай, из-за чего страна может потерять доступ к международным рынкам. Министерство аграрной политики Украины в начале августа сообщило, что украинский экспорт сельскохозяйственной продукции в 2026-2027 годах может сократиться вдвое из-за проблем с логистикой в портах страны.

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сельское хозяйство, мировая экономика, украина, киев, европа, politico, newsweek