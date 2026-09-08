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"Количество важнее качества": почему у Трампа нет плана по Украине

"Количество важнее качества": почему у Трампа нет плана по Украине - 08.09.2026, ПРАЙМ

"Количество важнее качества": почему у Трампа нет плана по Украине

Белый дом действует по принципу "количество важнее качества", пишет ИноСМИ со ссылкой на Unherd. После состоявшихся в минувшие выходные переговоров с... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T12:45+0300

2026-09-08T12:45+0300

2026-09-08T12:45+0300

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Белый дом действует по принципу "количество важнее качества", пишет ИноСМИ со ссылкой на Unherd. После состоявшихся в минувшие выходные переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве послы США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф направились для дальнейших дискуссий в Киев с "обновленными" предложениями, которые, по данным источников Financial Times, оказались лишь перелицовкой старых документов. Вместо одного конкретного плана стратегия США сводится к тому, чтобы накидать побольше идей, посмотреть, что зацепится, и надеяться на чудо.Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что американцы сформулировали "целый ряд соображений" о возможных путях урегулирования. Однако источники в Кремле отмечают, что Путин не согласится на урегулирование по линии фронта, пока не покорит весь Донбасс, подчеркивая "ощутимые успехи в зоне боевых действий" и излучая уверенность в том, что поставленных целей удастся достичь военным путем. Зеленский, в свою очередь, публично отверг уступки территории, и это говорит о том, что эта дискуссия никогда не выйдет из тупика.Отдельный вопрос вызывает позиция самих посланников. Уиткофф выразил искреннюю благодарность Путину за "теплый прием" и назвал визит источником "незабываемых воспоминаний", вместо того чтобы сосредоточиться на прекращении конфликта, унесшего сотни тысяч жизней. Это усиливает подозрения Киева, что Кушнер и Уиткофф — не нейтральные посредники, а скорее сторонники Кремля, проведшие в Москве лучшие в жизни каникулы.Америка говорит двумя голосами: один — жесткий и непреклонный, приводящий факты (в прошлом месяце директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Москву, чтобы убедить Путина в шаткости положения России на поле боя, но тот не поверил), другой — дружелюбный и заискивающий, надеющийся в один прекрасный день прокатиться на тройке с бубенцами. Эта двойственность позволяет Путину сеять неразбериху и затягивать переговоры, чтобы грядущей зимой, воспользовавшись дефицитом ракет-перехватчиков у Украины, снова обстреливать города и подрывать моральный дух защитников.Остается неясным, будет ли принят Закон Линдси Грэма о санкциях и поставит ли Америка Украине перехватчики Patriot. Создание собственных перехватчиков на Украине, как признают в Киеве, займет годы. Рэтклифф был привлечен к дипломатическому процессу отчасти, чтобы развеять опасения украинцев, что Уиткофф и Кушнер слишком сблизились с русскими.По мнению автора, главная причина дипломатической активности — не достижение мира, а внутриполитическая необходимость. Рейтинг одобрения Трампа упал до антирекорда, а прогресса в урегулировании иранского конфликта не видать. Промежуточные выборы в ноябре требуют хоть какого-то достижения, поэтому Кушнер и Уиткофф едут в Москву и Киев не с вопросом "как уладить конфликт", а с вопросом "как сделать так, чтобы наш босс произвел впечатление на избирателей?"Ушаков также отметил, что "довольно подробно обсуждалась экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты", подразумевая, что американцы по-прежнему увязывают перезагрузку отношений с Россией с мирным процессом и все сильнее поддаются стратегии Кремля — заманить Трампа выгодными сделками. Следует напомнить, что минувшим летом представители близкого к президенту лагеря "Великой Америки" побывали на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Таким образом, вместо четкого плана Белый дом предлагает хаотичную смесь старых идей, экономических уступок и надежды на чудо — и все это на фоне приближающихся выборов.

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мировая экономика, общество , украина, москва, киев, владимир путин, стив уиткофф, джаред кушнер, financial times, цру