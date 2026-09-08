https://1prime.ru/20260908/usergate-873127267.html

Россиянам рассказали, как мошенники обманывают детей с помощью дипфейков

Россиянам рассказали, как мошенники обманывают детей с помощью дипфейков - 08.09.2026, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, как мошенники обманывают детей с помощью дипфейков

Аферисты используют опубликованные в социальных сетях аудио- и видеоматериалы детей в России для создания дипфейков, а затем звонят родителям якобы от их лица с | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T20:47+0300

2026-09-08T20:47+0300

2026-09-08T20:49+0300

технологии

общество

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Аферисты используют опубликованные в социальных сетях аудио- и видеоматериалы детей в России для создания дипфейков, а затем звонят родителям якобы от их лица с просьбами срочно перевести деньги, рассказали РИА Новости в компании UserGate. "Мошенники выводят кибератаки на школьников и их родителей на новый уровень, активно применяя технологии искусственного интеллекта для создания "чистого" фишинга и дипфейков", - сказали там. "Дети часто публикуют аудио- и видеоматериалы в социальных сетях, становясь невольными донорами данных. Злоумышленники используют эти записи для создания синтетических звонков родителям с сообщениями о якобы возникших проблемах и срочной необходимости перевести деньги", - сообщили в компании. Также были зафиксированы случаи, когда использовали поддельные голосовые сообщения от имени учителей для выманивания информации или средств. По данным специалистов, злоумышленники используют ИИ не для создания принципиально новых типов атак, а как "усилитель, делающий старые схемы массовыми, дешевыми и почти неотличимыми от реальных рассылок". В числе основных угроз отмечается массовый "чистый" фишинг с имитацией требований обновить данные в электронном дневнике, заполнить анкету или оплатить школьное питание. Эксперты предупреждают и о появлении ИИ-ботов в школьных чатах, которые маскируются под одноклассников или родителей. "Такие боты аккуратно собирают информацию, а затем распространяют вредоносные ссылки. Кроме того, под видом "нейросетей для решения домашнего задания", "умных решебников" или "онлайн-репетиторов" пользователям могут предлагать фишинговые ресурсы или программы-стилеры, предназначенные для кражи паролей", - добавили в UserGate. В компании посоветовали договориться с ребенком о секретном "кодовом слове". При любом тревожном звонке или сообщении требование назвать эту фразу поможет идентифицировать личность звонящего, так как ИИ-дипфейк не сможет ее угадать. Кроме того, необходимо ограничить публичность детских аккаунтов в соцсетях: чем меньше в открытом доступе аудио, фото и видео, тем сложнее мошенникам создать качественный фейк.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , мошенники, россия