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Узбекистан и Сербия разработают соглашение о свободной торговле

Узбекистан и Сербия разработают соглашение о свободной торговле - 08.09.2026, ПРАЙМ

Узбекистан и Сербия разработают соглашение о свободной торговле

Власти Узбекистана и Сербии намерены разработать и принять соглашение о свободной торговле для расширения взаимных поставок востребованных товаров, сообщает... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T15:29+0300

2026-09-08T15:29+0300

2026-09-08T15:34+0300

мировая экономика

сербия

узбекистан

белград

шавкат мирзиеев

александр вучич

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ТАШКЕНТ, 8 сен – ПРАЙМ. Власти Узбекистана и Сербии намерены разработать и принять соглашение о свободной торговле для расширения взаимных поставок востребованных товаров, сообщает пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева.Мирзиеев 7-8 сентября находится с официальным визитом в Сербии. Во вторник в белградском Дворце Сербии Мирзиеев и сербский президент Александр Вучич провели переговоры в формате "тет-а-тет" и с участием официальных делегаций."Особое внимание уделено вопросам наращивания взаимной торговли, прежде всего за счет расширения поставок востребованных товаров. В этой связи подчеркнута важность разработки и принятия соглашения о свободной торговле, налаживания взаимодействия в области стандартизации, организации перекрестных выставок", - говорится в сообщении по итогам переговоров.Стороны с удовлетворением отметили активизацию политического диалога, межпарламентских связей, торгово-экономического сотрудничества, а также деловых и гуманитарных обменов. "Также отмечено, что в следующем году Узбекистан примет активное участие в международной выставке "ЭКСПО-2027" в Белграде с национальным павильоном", - добавили в пресс-службе Мирзиеева.Кроме того, власти двух стран подписали соглашение о мобильности и трудовой миграции, сообщает пресс-служба Мирзиеева. "Отдельное внимание уделено вопросам организованной трудовой миграции. Отмечен высокий интерес сербской стороны к налаживанию системного сотрудничества в этой области. Стороны приветствовали принятие в ходе визита соглашения о мобильности и трудовой миграции", -говорится в сообщении.

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мировая экономика, сербия, узбекистан, белград, шавкат мирзиеев, александр вучич