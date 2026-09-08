https://1prime.ru/20260908/uzbekistan-873114142.html
Узбекистан и Сербия разработают соглашение о свободной торговле
Узбекистан и Сербия разработают соглашение о свободной торговле - 08.09.2026, ПРАЙМ
Узбекистан и Сербия разработают соглашение о свободной торговле
Власти Узбекистана и Сербии намерены разработать и принять соглашение о свободной торговле для расширения взаимных поставок востребованных товаров, сообщает... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T15:29+0300
2026-09-08T15:29+0300
2026-09-08T15:34+0300
мировая экономика
сербия
узбекистан
белград
шавкат мирзиеев
александр вучич
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873114142.jpg?1788870876
ТАШКЕНТ, 8 сен – ПРАЙМ. Власти Узбекистана и Сербии намерены разработать и принять соглашение о свободной торговле для расширения взаимных поставок востребованных товаров, сообщает пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева.Мирзиеев 7-8 сентября находится с официальным визитом в Сербии. Во вторник в белградском Дворце Сербии Мирзиеев и сербский президент Александр Вучич провели переговоры в формате "тет-а-тет" и с участием официальных делегаций."Особое внимание уделено вопросам наращивания взаимной торговли, прежде всего за счет расширения поставок востребованных товаров. В этой связи подчеркнута важность разработки и принятия соглашения о свободной торговле, налаживания взаимодействия в области стандартизации, организации перекрестных выставок", - говорится в сообщении по итогам переговоров.Стороны с удовлетворением отметили активизацию политического диалога, межпарламентских связей, торгово-экономического сотрудничества, а также деловых и гуманитарных обменов. "Также отмечено, что в следующем году Узбекистан примет активное участие в международной выставке "ЭКСПО-2027" в Белграде с национальным павильоном", - добавили в пресс-службе Мирзиеева.Кроме того, власти двух стран подписали соглашение о мобильности и трудовой миграции, сообщает пресс-служба Мирзиеева. "Отдельное внимание уделено вопросам организованной трудовой миграции. Отмечен высокий интерес сербской стороны к налаживанию системного сотрудничества в этой области. Стороны приветствовали принятие в ходе визита соглашения о мобильности и трудовой миграции", -говорится в сообщении.
сербия
узбекистан
белград
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сербия, узбекистан, белград, шавкат мирзиеев, александр вучич
Мировая экономика, СЕРБИЯ, УЗБЕКИСТАН, БЕЛГРАД, Шавкат Мирзиеев, Александр Вучич
Узбекистан и Сербия разработают соглашение о свободной торговле
Власти Узбекистана и Сербии намерены разработать соглашение о свободной торговле
ТАШКЕНТ, 8 сен – ПРАЙМ. Власти Узбекистана и Сербии намерены разработать и принять соглашение о свободной торговле для расширения взаимных поставок востребованных товаров, сообщает пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева.
Мирзиеев 7-8 сентября находится с официальным визитом в Сербии. Во вторник в белградском Дворце Сербии Мирзиеев и сербский президент Александр Вучич провели переговоры в формате "тет-а-тет" и с участием официальных делегаций.
"Особое внимание уделено вопросам наращивания взаимной торговли, прежде всего за счет расширения поставок востребованных товаров. В этой связи подчеркнута важность разработки и принятия соглашения о свободной торговле, налаживания взаимодействия в области стандартизации, организации перекрестных выставок", - говорится в сообщении по итогам переговоров.
Стороны с удовлетворением отметили активизацию политического диалога, межпарламентских связей, торгово-экономического сотрудничества, а также деловых и гуманитарных обменов. "Также отмечено, что в следующем году Узбекистан примет активное участие в международной выставке "ЭКСПО-2027" в Белграде с национальным павильоном", - добавили в пресс-службе Мирзиеева.
Кроме того, власти двух стран подписали соглашение о мобильности и трудовой миграции, сообщает пресс-служба Мирзиеева. "Отдельное внимание уделено вопросам организованной трудовой миграции. Отмечен высокий интерес сербской стороны к налаживанию системного сотрудничества в этой области. Стороны приветствовали принятие в ходе визита соглашения о мобильности и трудовой миграции", -говорится в сообщении.