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В аэропортах Великобритании отменили более 600 рейсов из-за сбоя
В аэропортах Великобритании отменили более 600 рейсов из-за сбоя - 08.09.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Великобритании отменили более 600 рейсов из-за сбоя
Более 600 рейсов было отменено в аэропортах Великобритании из-за технического сбоя, сообщил трекер FlightRadar24. | 08.09.2026, ПРАЙМ
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ЛОНДОН, 8 сен - ПРАЙМ. Более 600 рейсов было отменено в аэропортах Великобритании из-за технического сбоя, сообщил трекер FlightRadar24. Ранее британская Национальная служба воздушного движения (NATS) сообщила о технической проблеме, которая привела к сбоям в отправлении рейсов. Около 10 крупнейших аэропортов Великобритании отменили вылеты. "По состоянию на 17:00 по всемирному координированному времени (20.00 мск) в аэропортах Великобритании отменено 625 рейсов", - сообщил FlightRadar24 в соцсетях. По данным британских диспетчерских служб, последствия сбоя продолжатся до конца дня. Среди тысяч пассажиров, застрявших в самолетах и в аэропортах, оказалась команда лондонского футбольного клуба "Арсенал". Как отмечает телеканал Sky News, команда направлялась в Неаполь на свой первый в сезоне матч Лиги чемпионов против "Наполи".
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бизнес, великобритания, sky news
Бизнес, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Sky News
В аэропортах Великобритании отменили более 600 рейсов из-за сбоя
FlightRadar24: более 600 рейсов отменили в аэропортах Британии из-за технического сбоя
ЛОНДОН, 8 сен - ПРАЙМ. Более 600 рейсов было отменено в аэропортах Великобритании из-за технического сбоя, сообщил трекер FlightRadar24.
Ранее британская Национальная служба воздушного движения (NATS) сообщила о технической проблеме, которая привела к сбоям в отправлении рейсов. Около 10 крупнейших аэропортов Великобритании отменили вылеты.
"По состоянию на 17:00 по всемирному координированному времени (20.00 мск) в аэропортах Великобритании отменено 625 рейсов", - сообщил FlightRadar24 в соцсетях.
По данным британских диспетчерских служб, последствия сбоя продолжатся до конца дня.
Среди тысяч пассажиров, застрявших в самолетах и в аэропортах, оказалась команда лондонского футбольного клуба "Арсенал". Как отмечает телеканал Sky News, команда направлялась в Неаполь на свой первый в сезоне матч Лиги чемпионов против "Наполи".