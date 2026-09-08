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Мошенники под видом блогеров предлагают поучаствовать в розыгрыше валюты
Мошенники под видом блогеров предлагают поучаствовать в розыгрыше валюты - 08.09.2026, ПРАЙМ
Мошенники под видом блогеров предлагают поучаствовать в розыгрыше валюты
Злоумышленники под видом блогеров распространяют на YouTube короткие видео про популярные игры и предлагают поучаствовать в розыгрышах игровой валюты по ссылке... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T01:18+0300
2026-09-08T01:18+0300
2026-09-08T01:18+0300
технологии
youtube
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Злоумышленники под видом блогеров распространяют на YouTube короткие видео про популярные игры и предлагают поучаствовать в розыгрышах игровой валюты по ссылке в описании - если перейти по ней, то можно лишиться доступа к аккаунтам в мессенджерах, рассказали РИА Новости в компании по кибербезопасности F6.
"Киберпреступники используют в качестве приманки популярные игры Brawl Stars, Standoff 2 и Roblox. В YouTube они размещают короткие видео, в которых предлагают бесплатно получить игровую валюту - гемы, золото и робуксы", - говорится в сообщении.
"Ссылку на сайты, на которых якобы можно оформить такой подарок, размещают в профиле пользователя, разместившего ролик. Такие пользователи могут маскироваться под блогеров. Цель злоумышленников - угон детских аккаунтов в мессенджерах", - сообщили аналитики компании.
Так, в одном из сценариев мошенники маскируют фишинговый сайт под брендом NovaDrop. Для того, чтобы получить подарок, пользователям предлагают выбрать способ входа через один из популярных мессенджеров, а затем - любую из трех интересующих игр.
Эксперты уточнили, что при выборе нужной игры жертву перенаправляют на новый сайт, который устроен, как рулетка: предлагается крутить барабан, чтобы получить "приз". После того, как пользователю выпадает главный "приз", от него требуют подтвердить, что он человек, и под этим предлогом - указать номер телефона.
"За счет того, что на предыдущем сайте пользователь в самом начале выбрал мессенджер, которым он пользуется, злоумышленники получают возможность от его имени запросить код подтверждения для авторизации. А затем требуют ввести этот код, но уже под предлогом получения "приза", - прокомментировали в компании.
После получения доступа к аккаунту злоумышленники могут читать переписку пользователя, включая документы, фото и видео, просматривать его контакты и данные учетных записей, незаметно для пользователя рассылать сообщения по списку контактов, вовлекая других пользователей в мошеннические схемы.
Специалисты F6 рекомендуют не переходить по ссылкам из рекламных объявлений и из профилей пользователей, критически относиться к предложениям принять участие в акции популярного бренда.
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технологии, youtube
Мошенники под видом блогеров предлагают поучаствовать в розыгрыше валюты
F6: мошенники под видом блогеров распространяют на ouTube короткие видео про игры
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Злоумышленники под видом блогеров распространяют на YouTube короткие видео про популярные игры и предлагают поучаствовать в розыгрышах игровой валюты по ссылке в описании - если перейти по ней, то можно лишиться доступа к аккаунтам в мессенджерах, рассказали РИА Новости в компании по кибербезопасности F6.
"Киберпреступники используют в качестве приманки популярные игры Brawl Stars, Standoff 2 и Roblox. В YouTube они размещают короткие видео, в которых предлагают бесплатно получить игровую валюту - гемы, золото и робуксы", - говорится в сообщении.
"Ссылку на сайты, на которых якобы можно оформить такой подарок, размещают в профиле пользователя, разместившего ролик. Такие пользователи могут маскироваться под блогеров. Цель злоумышленников - угон детских аккаунтов в мессенджерах", - сообщили аналитики компании.
Так, в одном из сценариев мошенники маскируют фишинговый сайт под брендом NovaDrop. Для того, чтобы получить подарок, пользователям предлагают выбрать способ входа через один из популярных мессенджеров, а затем - любую из трех интересующих игр.
Эксперты уточнили, что при выборе нужной игры жертву перенаправляют на новый сайт, который устроен, как рулетка: предлагается крутить барабан, чтобы получить "приз". После того, как пользователю выпадает главный "приз", от него требуют подтвердить, что он человек, и под этим предлогом - указать номер телефона.
"За счет того, что на предыдущем сайте пользователь в самом начале выбрал мессенджер, которым он пользуется, злоумышленники получают возможность от его имени запросить код подтверждения для авторизации. А затем требуют ввести этот код, но уже под предлогом получения "приза", - прокомментировали в компании.
После получения доступа к аккаунту злоумышленники могут читать переписку пользователя, включая документы, фото и видео, просматривать его контакты и данные учетных записей, незаметно для пользователя рассылать сообщения по списку контактов, вовлекая других пользователей в мошеннические схемы.
Специалисты F6 рекомендуют не переходить по ссылкам из рекламных объявлений и из профилей пользователей, критически относиться к предложениям принять участие в акции популярного бренда.