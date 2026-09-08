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Мошенники под видом блогеров предлагают поучаствовать в розыгрыше валюты

Мошенники под видом блогеров предлагают поучаствовать в розыгрыше валюты - 08.09.2026, ПРАЙМ

Мошенники под видом блогеров предлагают поучаствовать в розыгрыше валюты

Злоумышленники под видом блогеров распространяют на YouTube короткие видео про популярные игры и предлагают поучаствовать в розыгрышах игровой валюты по ссылке... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T01:18+0300

2026-09-08T01:18+0300

2026-09-08T01:18+0300

технологии

youtube

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Злоумышленники под видом блогеров распространяют на YouTube короткие видео про популярные игры и предлагают поучаствовать в розыгрышах игровой валюты по ссылке в описании - если перейти по ней, то можно лишиться доступа к аккаунтам в мессенджерах, рассказали РИА Новости в компании по кибербезопасности F6. "Киберпреступники используют в качестве приманки популярные игры Brawl Stars, Standoff 2 и Roblox. В YouTube они размещают короткие видео, в которых предлагают бесплатно получить игровую валюту - гемы, золото и робуксы", - говорится в сообщении. "Ссылку на сайты, на которых якобы можно оформить такой подарок, размещают в профиле пользователя, разместившего ролик. Такие пользователи могут маскироваться под блогеров. Цель злоумышленников - угон детских аккаунтов в мессенджерах", - сообщили аналитики компании. Так, в одном из сценариев мошенники маскируют фишинговый сайт под брендом NovaDrop. Для того, чтобы получить подарок, пользователям предлагают выбрать способ входа через один из популярных мессенджеров, а затем - любую из трех интересующих игр. Эксперты уточнили, что при выборе нужной игры жертву перенаправляют на новый сайт, который устроен, как рулетка: предлагается крутить барабан, чтобы получить "приз". После того, как пользователю выпадает главный "приз", от него требуют подтвердить, что он человек, и под этим предлогом - указать номер телефона. "За счет того, что на предыдущем сайте пользователь в самом начале выбрал мессенджер, которым он пользуется, злоумышленники получают возможность от его имени запросить код подтверждения для авторизации. А затем требуют ввести этот код, но уже под предлогом получения "приза", - прокомментировали в компании. После получения доступа к аккаунту злоумышленники могут читать переписку пользователя, включая документы, фото и видео, просматривать его контакты и данные учетных записей, незаметно для пользователя рассылать сообщения по списку контактов, вовлекая других пользователей в мошеннические схемы. Специалисты F6 рекомендуют не переходить по ссылкам из рекламных объявлений и из профилей пользователей, критически относиться к предложениям принять участие в акции популярного бренда.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, youtube