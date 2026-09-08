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Власти Ирана повысили цены на бензин, не попадающий под льготы - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Власти Ирана повысили цены на бензин, не попадающий под льготы
Власти Ирана повысили цены на бензин, не попадающий под льготы - 08.09.2026, ПРАЙМ
Власти Ирана повысили цены на бензин, не попадающий под льготы
Власти Ирана повысили цены на бензин, не попадающий под льготы, в два раза, сообщило министерство нефти Ирана. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T00:51+0300
2026-09-08T00:51+0300
иран
сша
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ТЕГЕРАН, 8 сен - ПРАЙМ. Власти Ирана повысили цены на бензин, не попадающий под льготы, в два раза, сообщило министерство нефти Ирана. "Стоимость за каждый литр бензина по третьему тарифу с 8 сентября составляет 10 тысяч туманов (100 тысяч риалов, или около 4-5 центов по текущему рыночному курсу доллара - ред.)", - говорится в сообщении ведомства. Третий тариф был введен в конце 2025 года и стоимость бензина по нему составляла 50 тысяч риалов. Он отличает от двух других - льготных тарифов, которые остались без изменений: потребители могут приобрести 60 литров бензина по цене 15 тысяч риалов, последующие 50 литров - за 30 тысяч риалов. Иранские общество болезненно реагирует изменение цен на бензин, пусть он и считается одним из самых дешевых в мире. Так, повышение цен на бензин в ноябре 2019 года обернулось масштабными протестами в Иране. Новое повышение цен произошло на фоне конфликта с США и ослабления иранской валюты, хотя власти Ирана напрямую не связывали с этим свое решение.
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192
40
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40
иран, сша
ИРАН, США
00:51 08.09.2026
 
Власти Ирана повысили цены на бензин, не попадающий под льготы

Власти Ирана повысили цены на бензин, не попадающий под льготы, в два раза

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ТЕГЕРАН, 8 сен - ПРАЙМ. Власти Ирана повысили цены на бензин, не попадающий под льготы, в два раза, сообщило министерство нефти Ирана.
"Стоимость за каждый литр бензина по третьему тарифу с 8 сентября составляет 10 тысяч туманов (100 тысяч риалов, или около 4-5 центов по текущему рыночному курсу доллара - ред.)", - говорится в сообщении ведомства.
Третий тариф был введен в конце 2025 года и стоимость бензина по нему составляла 50 тысяч риалов.
Он отличает от двух других - льготных тарифов, которые остались без изменений: потребители могут приобрести 60 литров бензина по цене 15 тысяч риалов, последующие 50 литров - за 30 тысяч риалов.
Иранские общество болезненно реагирует изменение цен на бензин, пусть он и считается одним из самых дешевых в мире. Так, повышение цен на бензин в ноябре 2019 года обернулось масштабными протестами в Иране. Новое повышение цен произошло на фоне конфликта с США и ослабления иранской валюты, хотя власти Ирана напрямую не связывали с этим свое решение.
 
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