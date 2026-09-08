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В правительстве обсуждают строительство железной дороги через Алтай в Китай - 08.09.2026, ПРАЙМ
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В правительстве обсуждают строительство железной дороги через Алтай в Китай
В правительстве обсуждают строительство железной дороги через Алтай в Китай - 08.09.2026, ПРАЙМ
В правительстве обсуждают строительство железной дороги через Алтай в Китай
Правительство России изучает целесообразность строительства железной дороги через Алтай в Китай, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на знакомый с ходом... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T08:35+0300
2026-09-08T09:30+0300
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китай
алтай
казахстан
владимир путин
минприроды
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Правительство России изучает целесообразность строительства железной дороги через Алтай в Китай, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на знакомый с ходом обсуждения источник. "В правительстве РФ обсуждают возможную реализацию проекта строительства Трансалтайской железнодорожной магистрали - железнодорожного входа в Китай через отрезок длиной 55 километров между Казахстаном и Монголией, где Республика Алтай непосредственно граничит с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР", - пишет газета. По словам источника, этот вопрос прорабатывается в качестве ответа на поручение президента РФ Владимира Путина от 27 июля о рассмотрении проекта нового Среднего транспортного коридора, назначение которого - конкуренция с Транскаспийским международным транспортным маршрутом (ТМТМ) и создание альтернативы южным морским маршрутам между Европой и Азией. Газета отмечает, что короткий путь в Китай через Горный Алтай рассматривался еще в 2000-х годах как потенциальная трасса газопровода "Алтай", однако проект был отложен из-за технических сложностей, ценовых разногласий и необходимости пересечения природного заповедника - плато Укок. Кроме того, источник поделился, что на данный момент рассматривается четыре варианта трассы Трансалтайской дороги. "Конечной точкой по-прежнему является станция Авэйтань в Китае, а начальной могут стать Бийск (два варианта), станция Таштагол Западно-Сибирской железной дороги или Абаза Красноярской железной дороги. Протяженность трасс - от 825 до 1123 километров, в том числе 228 километров по территории Китая", - пишет газета. Источник "Коммерсанта" также рассказал, что Минтранс предлагает правительству поручить Минприроды поработать с экологическими ограничениями, обсудить целесообразность проекта с профильными ведомствами и в рамках российско-китайской транспортной подкомиссии, а уже после этого рассмотреть возможность разработки предварительного технико-экономического обоснования (ТЭО) в разных его вариантах.
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бизнес, россия, китай, алтай, казахстан, владимир путин, минприроды
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, АЛТАЙ, КАЗАХСТАН, Владимир Путин, Минприроды
08:35 08.09.2026 (обновлено: 09:30 08.09.2026)
 
В правительстве обсуждают строительство железной дороги через Алтай в Китай

"Ъ": правительство изучает целесообразность строительства ж/д через Алтай в Китай

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Правительство России изучает целесообразность строительства железной дороги через Алтай в Китай, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на знакомый с ходом обсуждения источник.
"В правительстве РФ обсуждают возможную реализацию проекта строительства Трансалтайской железнодорожной магистрали - железнодорожного входа в Китай через отрезок длиной 55 километров между Казахстаном и Монголией, где Республика Алтай непосредственно граничит с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР", - пишет газета.
По словам источника, этот вопрос прорабатывается в качестве ответа на поручение президента РФ Владимира Путина от 27 июля о рассмотрении проекта нового Среднего транспортного коридора, назначение которого - конкуренция с Транскаспийским международным транспортным маршрутом (ТМТМ) и создание альтернативы южным морским маршрутам между Европой и Азией.
Газета отмечает, что короткий путь в Китай через Горный Алтай рассматривался еще в 2000-х годах как потенциальная трасса газопровода "Алтай", однако проект был отложен из-за технических сложностей, ценовых разногласий и необходимости пересечения природного заповедника - плато Укок.
Кроме того, источник поделился, что на данный момент рассматривается четыре варианта трассы Трансалтайской дороги.
"Конечной точкой по-прежнему является станция Авэйтань в Китае, а начальной могут стать Бийск (два варианта), станция Таштагол Западно-Сибирской железной дороги или Абаза Красноярской железной дороги. Протяженность трасс - от 825 до 1123 километров, в том числе 228 километров по территории Китая", - пишет газета.
Источник "Коммерсанта" также рассказал, что Минтранс предлагает правительству поручить Минприроды поработать с экологическими ограничениями, обсудить целесообразность проекта с профильными ведомствами и в рамках российско-китайской транспортной подкомиссии, а уже после этого рассмотреть возможность разработки предварительного технико-экономического обоснования (ТЭО) в разных его вариантах.
 
БизнесРОССИЯКИТАЙАЛТАЙКАЗАХСТАНВладимир ПутинМинприроды
 
 
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