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Volkswagen не планирует переоборудовать завод в оборонное предприятие

Volkswagen не планирует переоборудовать завод в оборонное предприятие - 08.09.2026, ПРАЙМ

Volkswagen не планирует переоборудовать завод в оборонное предприятие

Немецкий автоконцерн Volkswagen утверждает в комментарии РИА Новости, что не имеет отношения к переоборудованию своего завода в оборонное предприятие, он лишь... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T13:48+0300

2026-09-08T13:48+0300

2026-09-08T13:48+0300

бизнес

промышленность

volkswagen

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Volkswagen утверждает в комментарии РИА Новости, что не имеет отношения к переоборудованию своего завода в оборонное предприятие, он лишь планирует продать его местным властям и инвесткомпании Aurelius Capital. В понедельник правительство немецкой земли Нижняя Саксония, израильский оборонный концерн RAFAEL и инвестиционный фонд Aurelius Capital подписали соглашение о намерениях переоборудовать завод Volkswagen в Оснабрюке в центр производства оборонных систем. "Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что Volkswagen не сотрудничает с RAFAEL. Мы только подписали соглашение о потенциальной продаже Volkswagen Osnabrück с компанией Aurelius и землей Нижняя Саксония", - заявил агентству представитель Volkswagen. Представитель автоконцерна добавил, что уже затем RAFAEL подписал отдельное соглашение о партнерстве с властями Нижней Саксонии и Aurelius.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, промышленность, volkswagen