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Volkswagen не планирует переоборудовать завод в оборонное предприятие - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Volkswagen не планирует переоборудовать завод в оборонное предприятие
Volkswagen не планирует переоборудовать завод в оборонное предприятие - 08.09.2026, ПРАЙМ
Volkswagen не планирует переоборудовать завод в оборонное предприятие
Немецкий автоконцерн Volkswagen утверждает в комментарии РИА Новости, что не имеет отношения к переоборудованию своего завода в оборонное предприятие, он лишь... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T13:48+0300
2026-09-08T13:48+0300
бизнес
промышленность
volkswagen
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Volkswagen утверждает в комментарии РИА Новости, что не имеет отношения к переоборудованию своего завода в оборонное предприятие, он лишь планирует продать его местным властям и инвесткомпании Aurelius Capital. В понедельник правительство немецкой земли Нижняя Саксония, израильский оборонный концерн RAFAEL и инвестиционный фонд Aurelius Capital подписали соглашение о намерениях переоборудовать завод Volkswagen в Оснабрюке в центр производства оборонных систем. "Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что Volkswagen не сотрудничает с RAFAEL. Мы только подписали соглашение о потенциальной продаже Volkswagen Osnabrück с компанией Aurelius и землей Нижняя Саксония", - заявил агентству представитель Volkswagen. Представитель автоконцерна добавил, что уже затем RAFAEL подписал отдельное соглашение о партнерстве с властями Нижней Саксонии и Aurelius.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
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бизнес, промышленность, volkswagen
Бизнес, Промышленность, Volkswagen
13:48 08.09.2026
 
Volkswagen не планирует переоборудовать завод в оборонное предприятие

Volkswagen заявил, что не планирует переоборудовать завод в оборонное предприятие

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Volkswagen утверждает в комментарии РИА Новости, что не имеет отношения к переоборудованию своего завода в оборонное предприятие, он лишь планирует продать его местным властям и инвесткомпании Aurelius Capital.
В понедельник правительство немецкой земли Нижняя Саксония, израильский оборонный концерн RAFAEL и инвестиционный фонд Aurelius Capital подписали соглашение о намерениях переоборудовать завод Volkswagen в Оснабрюке в центр производства оборонных систем.
"Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что Volkswagen не сотрудничает с RAFAEL. Мы только подписали соглашение о потенциальной продаже Volkswagen Osnabrück с компанией Aurelius и землей Нижняя Саксония", - заявил агентству представитель Volkswagen.
Представитель автоконцерна добавил, что уже затем RAFAEL подписал отдельное соглашение о партнерстве с властями Нижней Саксонии и Aurelius.
 
БизнесПромышленностьVolkswagen
 
 
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