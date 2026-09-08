Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Володин поздравил российских финансистов с профессиональным праздником - 08.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260908/volodin-873099284.html
Володин поздравил российских финансистов с профессиональным праздником
Володин поздравил российских финансистов с профессиональным праздником - 08.09.2026, ПРАЙМ
Володин поздравил российских финансистов с профессиональным праздником
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил российских финансистов с профессиональным праздником, отметив, что экономическая система РФ доказала свою... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T09:56+0300
2026-09-08T09:56+0300
россия
финансы
вячеслав володин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84008/05/840080586_0:0:3276:1844_1920x0_80_0_0_319312a1a797803357b73f07253f86e0.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил российских финансистов с профессиональным праздником, отметив, что экономическая система РФ доказала свою эффективность и устойчивость к вызовам. День финансиста отмечается в России во вторник. "Наша экономическая система доказала свою эффективность и устойчивость к вызовам… Ваш профессионализм, знания, большая работа по внедрению современных цифровых инструментов вызывают уважение", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте палаты парламента. Председатель Госдумы добавил, что финансисты, реализуя государственную бюджетную политику, вносят вклад в укрепление финансового суверенитета России, решение задач национального развития и повышение качества жизни граждан. Володин пожелал российским финансистам успехов и всего самого доброго.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84008/05/840080586_545:0:3276:2048_1920x0_80_0_0_b608b30fb9d7ea004a3f661aae681907.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, вячеслав володин, госдума
РОССИЯ, Финансы, Вячеслав Володин, Госдума
09:56 08.09.2026
 
Володин поздравил российских финансистов с профессиональным праздником

Володин: экономическая система РФ доказала свою эффективность и устойчивость к вызовам

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил российских финансистов с профессиональным праздником, отметив, что экономическая система РФ доказала свою эффективность и устойчивость к вызовам.
День финансиста отмечается в России во вторник.
"Наша экономическая система доказала свою эффективность и устойчивость к вызовам… Ваш профессионализм, знания, большая работа по внедрению современных цифровых инструментов вызывают уважение", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте палаты парламента.
Председатель Госдумы добавил, что финансисты, реализуя государственную бюджетную политику, вносят вклад в укрепление финансового суверенитета России, решение задач национального развития и повышение качества жизни граждан.
Володин пожелал российским финансистам успехов и всего самого доброго.
 
РОССИЯФинансыВячеслав ВолодинГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала