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Володин поздравил российских финансистов с профессиональным праздником

Володин поздравил российских финансистов с профессиональным праздником - 08.09.2026, ПРАЙМ

Володин поздравил российских финансистов с профессиональным праздником

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил российских финансистов с профессиональным праздником, отметив, что экономическая система РФ доказала свою... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T09:56+0300

2026-09-08T09:56+0300

2026-09-08T09:56+0300

россия

финансы

вячеслав володин

госдума

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил российских финансистов с профессиональным праздником, отметив, что экономическая система РФ доказала свою эффективность и устойчивость к вызовам. День финансиста отмечается в России во вторник. "Наша экономическая система доказала свою эффективность и устойчивость к вызовам… Ваш профессионализм, знания, большая работа по внедрению современных цифровых инструментов вызывают уважение", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте палаты парламента. Председатель Госдумы добавил, что финансисты, реализуя государственную бюджетную политику, вносят вклад в укрепление финансового суверенитета России, решение задач национального развития и повышение качества жизни граждан. Володин пожелал российским финансистам успехов и всего самого доброго.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, вячеслав володин, госдума