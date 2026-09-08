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Володин поздравил российских финансистов с профессиональным праздником
Володин поздравил российских финансистов с профессиональным праздником - 08.09.2026, ПРАЙМ
Володин поздравил российских финансистов с профессиональным праздником
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил российских финансистов с профессиональным праздником, отметив, что экономическая система РФ доказала свою... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T09:56+0300
2026-09-08T09:56+0300
2026-09-08T09:56+0300
россия
финансы
вячеслав володин
госдума
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил российских финансистов с профессиональным праздником, отметив, что экономическая система РФ доказала свою эффективность и устойчивость к вызовам. День финансиста отмечается в России во вторник. "Наша экономическая система доказала свою эффективность и устойчивость к вызовам… Ваш профессионализм, знания, большая работа по внедрению современных цифровых инструментов вызывают уважение", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте палаты парламента. Председатель Госдумы добавил, что финансисты, реализуя государственную бюджетную политику, вносят вклад в укрепление финансового суверенитета России, решение задач национального развития и повышение качества жизни граждан. Володин пожелал российским финансистам успехов и всего самого доброго.
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россия, финансы, вячеслав володин, госдума
РОССИЯ, Финансы, Вячеслав Володин, Госдума
Володин поздравил российских финансистов с профессиональным праздником
Володин: экономическая система РФ доказала свою эффективность и устойчивость к вызовам