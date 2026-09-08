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Королев попросил Путина помочь с газификацией объектов в Тверской области

Королев попросил Путина помочь с газификацией объектов в Тверской области - 08.09.2026, ПРАЙМ

Королев попросил Путина помочь с газификацией объектов в Тверской области

Врио губернатора Тверской области Виталий Королев попросил президента РФ Владимира Путина поддержать и приоритизировать ряд объектов в нескольких населенных... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T15:07+0300

2026-09-08T15:07+0300

2026-09-08T16:08+0300

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев попросил президента РФ Владимира Путина поддержать и приоритизировать ряд объектов в нескольких населенных пунктах, чтобы быстрее довести газ до жителей. Глава государства во вторник встретился с Королевым в Кремле. Врио губернатора отметил, что в газификации региону "удалось сильно продвинуться". "Я хотел бы попросить вас поддержать нас и приоритизировать ряд объектов в этой сфере, которые позволят довести газ быстрее до наших жителей. Это значит, что и жители, и те объекты экономики, которые ожидают появления газа, а это такие населенные пункты, как Оленино, Нелидово, Западная Двина и Торопец, чтобы получили газ уже в ближайшие годы. Есть для этого все основания, Владимир Владимирович", - сказал Королев в ходе встречи.

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россия, общество , владимир путин