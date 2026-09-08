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Объем выдачи потребительских кредитов в России вырос на 63% - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Объем выдачи потребительских кредитов в России вырос на 63%
Объем выдачи потребительских кредитов в России вырос на 63% - 08.09.2026, ПРАЙМ
Объем выдачи потребительских кредитов в России вырос на 63%
Объем выдачи потребительских кредитов за январь-август вырос на 63% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достиг 3,5 триллиона рублей, сообщает... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T09:01+0300
2026-09-08T09:01+0300
финансы
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Объем выдачи потребительских кредитов за январь-август вырос на 63% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достиг 3,5 триллиона рублей, сообщает пресс-служба ВТБ. "По предварительной оценке ВТБ, за восемь месяцев 2026 года российские банки выдали розничным клиентам почти 3,5 триллиона рублей кредитов наличными. Это на 63% превышает результат за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. По данным ВТБ, в августе продажи потребительских кредитов в России превысили 500 миллиардов рублей, что почти сопоставимо с июльскими показателями и на 40% больше, чем год назад. Отмечается, что ВТБ растет быстрее общего рынка: банк увеличил продажи кредитов наличными за восемь месяцев почти вдвое, до 394 миллиардов рублей. За этот период клиенты оформили около миллиона займов. "Рынок потребительских кредитов стабильно растет весь год. В июле и августе динамика замедлилась — сдерживающую роль сыграли осторожная риторика регулятора по ключевой ставке и сезонный фактор. Однако с началом осени тренд меняется: вступает в силу деловой цикл, и рынок, по нашим прогнозам, вырастет в сентябре к августу", — подчеркнул заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов. Кредиты наличными, по прогнозам ВТБ, в этом году станут драйвером роста на рынке розничного кредитования, обогнав по объему продаж ипотеку и автокредиты. По итогам года объем их выдачи вырастет на 66% — до 5,9 триллиона рублей.
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финансы, банки, россия, втб
Финансы, Банки, РОССИЯ, ВТБ
09:01 08.09.2026
 
Объем выдачи потребительских кредитов в России вырос на 63%

ВТБ: объем выдачи потребительских кредитов в России за восемь месяцев вырос на 63%

© РИА Новости . Сергей ПятаковБанк ВТБ
Банк ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Объем выдачи потребительских кредитов за январь-август вырос на 63% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достиг 3,5 триллиона рублей, сообщает пресс-служба ВТБ.
"По предварительной оценке ВТБ, за восемь месяцев 2026 года российские банки выдали розничным клиентам почти 3,5 триллиона рублей кредитов наличными. Это на 63% превышает результат за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
По данным ВТБ, в августе продажи потребительских кредитов в России превысили 500 миллиардов рублей, что почти сопоставимо с июльскими показателями и на 40% больше, чем год назад.
Отмечается, что ВТБ растет быстрее общего рынка: банк увеличил продажи кредитов наличными за восемь месяцев почти вдвое, до 394 миллиардов рублей. За этот период клиенты оформили около миллиона займов.
"Рынок потребительских кредитов стабильно растет весь год. В июле и августе динамика замедлилась — сдерживающую роль сыграли осторожная риторика регулятора по ключевой ставке и сезонный фактор. Однако с началом осени тренд меняется: вступает в силу деловой цикл, и рынок, по нашим прогнозам, вырастет в сентябре к августу", — подчеркнул заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.
Кредиты наличными, по прогнозам ВТБ, в этом году станут драйвером роста на рынке розничного кредитования, обогнав по объему продаж ипотеку и автокредиты. По итогам года объем их выдачи вырастет на 66% — до 5,9 триллиона рублей.
 
ФинансыБанкиРОССИЯВТБ
 
 
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