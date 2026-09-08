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Рынок автокредитования в России за январь–август вырос почти на 30%
Рынок автокредитования в России за январь–август вырос почти на 30% - 08.09.2026, ПРАЙМ
Рынок автокредитования в России за январь–август вырос почти на 30%
Рынок автокредитования в России за январь–август, по оценкам ВТБ, вырос почти на 30% и достиг 1,24 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка. | 08.09.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Рынок автокредитования в России за январь–август, по оценкам ВТБ, вырос почти на 30% и достиг 1,24 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка. "По оценкам ВТБ, за январь–август россияне взяли в банках на покупку автомобилей около 1,24 триллиона рублей — почти на 30% больше, чем по итогам восьми месяцев 2025 года", - говорится в сообщении. После замедления в июле в августе рынок снова показал рост выдач — на 10% или около 182 миллиардов рублей. Среди регионов лидерство по объему выдач сохраняется за Москвой и Московской областью. Например, ВТБ за восемь месяцев года выдал в этих регионах на покупку машин более 24,5 миллиарда рублей. В тройку также входят Санкт-Петербург с Ленинградской областью и Краснодарский край, где клиенты получили в банке 9,3 миллиарда и 5,1 миллиарда рублей соответственно. Основным драйвером выдач остается сегмент новых автомобилей, который поддерживается субсидированными программами производителей, отмечает ВТБ. С начала года клиенты банка купили на 57% больше новых легковых автомобилей по сравнению с январем–августом 2025 года — почти 42 тысячи единиц. "Рынок автокредитования уверенно восстанавливается. Драйвером выступают новые автомобили — здесь работают и программы поддержки производителей, и возвращающийся спрос. Дополнительным фактором выступает постепенное снижение ставок вслед за ключевой, формируя более благоприятные условия для заемщиков", — прокомментировал заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов. Ранее банк оценил, что объем выдач автокредитов в России в 2026 году составит около 2 триллионов рублей — на 15% больше результата 2025 года. При этом портфель автокредитования покажет наибольшее ускорение среди других видов кредитов — на 12% (почти 3,86 триллиона рублей).
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Финансы, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Московская область, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВТБ
Рынок автокредитования в России за январь–август вырос почти на 30%
ВТБ: рынок автокредитования в России вырос почти на 30% и достиг 1,24 трлн рублей
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Рынок автокредитования в России за январь–август, по оценкам ВТБ, вырос почти на 30% и достиг 1,24 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка.
"По оценкам ВТБ, за январь–август россияне взяли в банках на покупку автомобилей около 1,24 триллиона рублей — почти на 30% больше, чем по итогам восьми месяцев 2025 года", - говорится в сообщении.
После замедления в июле в августе рынок снова показал рост выдач — на 10% или около 182 миллиардов рублей.
Среди регионов лидерство по объему выдач сохраняется за Москвой и Московской областью. Например, ВТБ за восемь месяцев года выдал в этих регионах на покупку машин более 24,5 миллиарда рублей. В тройку также входят Санкт-Петербург с Ленинградской областью и Краснодарский край, где клиенты получили в банке 9,3 миллиарда и 5,1 миллиарда рублей соответственно.
Основным драйвером выдач остается сегмент новых автомобилей, который поддерживается субсидированными программами производителей, отмечает ВТБ. С начала года клиенты банка купили на 57% больше новых легковых автомобилей по сравнению с январем–августом 2025 года — почти 42 тысячи единиц.
"Рынок автокредитования уверенно восстанавливается. Драйвером выступают новые автомобили — здесь работают и программы поддержки производителей, и возвращающийся спрос. Дополнительным фактором выступает постепенное снижение ставок вслед за ключевой, формируя более благоприятные условия для заемщиков", — прокомментировал заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.
Ранее банк оценил, что объем выдач автокредитов в России в 2026 году составит около 2 триллионов рублей — на 15% больше результата 2025 года. При этом портфель автокредитования покажет наибольшее ускорение среди других видов кредитов — на 12% (почти 3,86 триллиона рублей).
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