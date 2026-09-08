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ВВП Республики Корея в I квартале вырос на 3,7%, а в квартальном - на 0,6%

ВВП Республики Корея в I квартале вырос на 3,7%, а в квартальном - на 0,6% - 08.09.2026, ПРАЙМ

ВВП Республики Корея в I квартале вырос на 3,7%, а в квартальном - на 0,6%

ВВП Республики Корея в прошлом квартале, по окончательной оценке, поднялся в годовом выражении на 3,7%, а в квартальном - на 0,6%, сообщает Банк Кореи. | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T14:16+0300

2026-09-08T14:16+0300

2026-09-08T14:16+0300

мировая экономика

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. ВВП Республики Корея в прошлом квартале, по окончательной оценке, поднялся в годовом выражении на 3,7%, а в квартальном - на 0,6%, сообщает Банк Кореи. Оба показателя совпали с предварительными оценками, опубликованными в июле. В первом квартале экономика страны выросла на 3,8% в годовом выражении и на 1,8% в квартальном. Во втором квартале расходы на конечное потребление выросли на 2,3% в годовом выражении, в том числе на частное - на 2,4%, на государственное - на 2,1%, говорится в отчете. Производство выросло в апреле-июне на 6,7% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, сектор услуг поднялся на 3,4%, строительство - снизилось на 3,8%, электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение - поднялось 0,3% в годовом выражении, сообщает регулятор. Экспорт товаров и услуг в отчетном квартале увеличился на 8,9%, в том числе товаров - на 9,1%, услуг - на 7,9%. Импорт товаров и услуг увеличился на 6,2% (рост на 9% для товаров и снижение на 2,6% для услуг), следует из статистики.

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мировая экономика