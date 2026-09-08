https://1prime.ru/20260908/wildberries--873108235.html
Wildberries задержал выплаты продавцам из-за DDoS-атак
Wildberries задержал выплаты продавцам из-за DDoS-атак - 08.09.2026, ПРАЙМ
Wildberries задержал выплаты продавцам из-за DDoS-атак
Wildberries задержал выплаты продавцам за реализованные товары из-за принятых мер безопасности против DDoS-атак, при этом большинство селлеров получили деньги,... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T12:38+0300
2026-09-08T12:38+0300
2026-09-08T12:38+0300
бизнес
александр новак
wildberries
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Wildberries задержал выплаты продавцам за реализованные товары из-за принятых мер безопасности против DDoS-атак, при этом большинство селлеров получили деньги, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. Как сообщал ранее во вторник "Коммерсант", ряд продавцов Wildberries не могут получить денежные средства за продажи в последнюю неделю июля 2026 года. "Большинство селлеров получили выплаты за реализованный товар, часть продавцов столкнулась с задержками при обработке операций по выводу средств. Это вызвано мерами безопасности, принятыми в ответ на DDoS-атаки, которые были нацелены на системы сервиса Баланс продавца", - говорится в сообщении маркетплейса. В компании объяснили, что при повышенной вредоносной нагрузке защитные механизмы могут временно приостанавливать обработку отдельных операций по отправке денежных средств. Поэтому часть заявок на вывод могут обрабатываться дольше обычного. "Все средства продавцов находятся в сохранности и перечисляются после завершения необходимых технических процедур", - подчеркнули там. В последнее время атакам украинских БПЛА подвергся целый ряд логистических центров Wildberries. Маркетплейс реализует инициативы по поддержке пострадавших предпринимателей. Кроме того, проработать меры поддержки для них поручил в июле вице-премьер РФ Александр Новак.
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бизнес, александр новак, wildberries
Бизнес, Александр Новак, Wildberries
Wildberries задержал выплаты продавцам из-за DDoS-атак
Wildberries задержал выплаты продавцам за реализованные товары из-за DDoS-атак
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Wildberries задержал выплаты продавцам за реализованные товары из-за принятых мер безопасности против DDoS-атак, при этом большинство селлеров получили деньги, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
Как сообщал ранее во вторник "Коммерсант", ряд продавцов Wildberries
не могут получить денежные средства за продажи в последнюю неделю июля 2026 года.
"Большинство селлеров получили выплаты за реализованный товар, часть продавцов столкнулась с задержками при обработке операций по выводу средств. Это вызвано мерами безопасности, принятыми в ответ на DDoS-атаки, которые были нацелены на системы сервиса Баланс продавца", - говорится в сообщении маркетплейса.
В компании объяснили, что при повышенной вредоносной нагрузке защитные механизмы могут временно приостанавливать обработку отдельных операций по отправке денежных средств. Поэтому часть заявок на вывод могут обрабатываться дольше обычного.
"Все средства продавцов находятся в сохранности и перечисляются после завершения необходимых технических процедур", - подчеркнули там.
В последнее время атакам украинских БПЛА подвергся целый ряд логистических центров Wildberries. Маркетплейс реализует инициативы по поддержке пострадавших предпринимателей. Кроме того, проработать меры поддержки для них поручил в июле вице-премьер РФ Александр Новак
.