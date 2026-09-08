Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Wildberries задержал выплаты продавцам из-за DDoS-атак - 08.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260908/wildberries--873108235.html
Wildberries задержал выплаты продавцам из-за DDoS-атак
Wildberries задержал выплаты продавцам из-за DDoS-атак - 08.09.2026, ПРАЙМ
Wildberries задержал выплаты продавцам из-за DDoS-атак
Wildberries задержал выплаты продавцам за реализованные товары из-за принятых мер безопасности против DDoS-атак, при этом большинство селлеров получили деньги,... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T12:38+0300
2026-09-08T12:38+0300
бизнес
александр новак
wildberries
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873108235.jpg?1788860283
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Wildberries задержал выплаты продавцам за реализованные товары из-за принятых мер безопасности против DDoS-атак, при этом большинство селлеров получили деньги, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. Как сообщал ранее во вторник "Коммерсант", ряд продавцов Wildberries не могут получить денежные средства за продажи в последнюю неделю июля 2026 года. "Большинство селлеров получили выплаты за реализованный товар, часть продавцов столкнулась с задержками при обработке операций по выводу средств. Это вызвано мерами безопасности, принятыми в ответ на DDoS-атаки, которые были нацелены на системы сервиса Баланс продавца", - говорится в сообщении маркетплейса. В компании объяснили, что при повышенной вредоносной нагрузке защитные механизмы могут временно приостанавливать обработку отдельных операций по отправке денежных средств. Поэтому часть заявок на вывод могут обрабатываться дольше обычного. "Все средства продавцов находятся в сохранности и перечисляются после завершения необходимых технических процедур", - подчеркнули там. В последнее время атакам украинских БПЛА подвергся целый ряд логистических центров Wildberries. Маркетплейс реализует инициативы по поддержке пострадавших предпринимателей. Кроме того, проработать меры поддержки для них поручил в июле вице-премьер РФ Александр Новак.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, александр новак, wildberries
Бизнес, Александр Новак, Wildberries
12:38 08.09.2026
 
Wildberries задержал выплаты продавцам из-за DDoS-атак

Wildberries задержал выплаты продавцам за реализованные товары из-за DDoS-атак

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Wildberries задержал выплаты продавцам за реализованные товары из-за принятых мер безопасности против DDoS-атак, при этом большинство селлеров получили деньги, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
Как сообщал ранее во вторник "Коммерсант", ряд продавцов Wildberries не могут получить денежные средства за продажи в последнюю неделю июля 2026 года.
"Большинство селлеров получили выплаты за реализованный товар, часть продавцов столкнулась с задержками при обработке операций по выводу средств. Это вызвано мерами безопасности, принятыми в ответ на DDoS-атаки, которые были нацелены на системы сервиса Баланс продавца", - говорится в сообщении маркетплейса.
В компании объяснили, что при повышенной вредоносной нагрузке защитные механизмы могут временно приостанавливать обработку отдельных операций по отправке денежных средств. Поэтому часть заявок на вывод могут обрабатываться дольше обычного.
"Все средства продавцов находятся в сохранности и перечисляются после завершения необходимых технических процедур", - подчеркнули там.
В последнее время атакам украинских БПЛА подвергся целый ряд логистических центров Wildberries. Маркетплейс реализует инициативы по поддержке пострадавших предпринимателей. Кроме того, проработать меры поддержки для них поручил в июле вице-премьер РФ Александр Новак.
 
БизнесАлександр НовакWildberries
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала