https://1prime.ru/20260908/wildberries--873108235.html

Wildberries задержал выплаты продавцам из-за DDoS-атак

Wildberries задержал выплаты продавцам из-за DDoS-атак - 08.09.2026, ПРАЙМ

Wildberries задержал выплаты продавцам из-за DDoS-атак

Wildberries задержал выплаты продавцам за реализованные товары из-за принятых мер безопасности против DDoS-атак, при этом большинство селлеров получили деньги,... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T12:38+0300

2026-09-08T12:38+0300

2026-09-08T12:38+0300

бизнес

александр новак

wildberries

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Wildberries задержал выплаты продавцам за реализованные товары из-за принятых мер безопасности против DDoS-атак, при этом большинство селлеров получили деньги, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. Как сообщал ранее во вторник "Коммерсант", ряд продавцов Wildberries не могут получить денежные средства за продажи в последнюю неделю июля 2026 года. "Большинство селлеров получили выплаты за реализованный товар, часть продавцов столкнулась с задержками при обработке операций по выводу средств. Это вызвано мерами безопасности, принятыми в ответ на DDoS-атаки, которые были нацелены на системы сервиса Баланс продавца", - говорится в сообщении маркетплейса. В компании объяснили, что при повышенной вредоносной нагрузке защитные механизмы могут временно приостанавливать обработку отдельных операций по отправке денежных средств. Поэтому часть заявок на вывод могут обрабатываться дольше обычного. "Все средства продавцов находятся в сохранности и перечисляются после завершения необходимых технических процедур", - подчеркнули там. В последнее время атакам украинских БПЛА подвергся целый ряд логистических центров Wildberries. Маркетплейс реализует инициативы по поддержке пострадавших предпринимателей. Кроме того, проработать меры поддержки для них поручил в июле вице-премьер РФ Александр Новак.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, александр новак, wildberries