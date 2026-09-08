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На ЗАЭС заявили о стабильной ситуации с энергоснабжением - 08.09.2026, ПРАЙМ
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На ЗАЭС заявили о стабильной ситуации с энергоснабжением
На ЗАЭС заявили о стабильной ситуации с энергоснабжением - 08.09.2026, ПРАЙМ
На ЗАЭС заявили о стабильной ситуации с энергоснабжением
Ситуация после восстановления внешнего энергоснабжения по линии "Ферросплавная-1" на Запорожской АЭС стабильная, резервные генераторы находятся в режиме... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T10:57+0300
2026-09-08T10:57+0300
киев
алексей лихачев
запорожская аэс
росатом
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - ПРАЙМ. Ситуация после восстановления внешнего энергоснабжения по линии "Ферросплавная-1" на Запорожской АЭС стабильная, резервные генераторы находятся в режиме дежурства, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. В понедельник глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС от ЛЭП "Ферросплавная-1" восстановлено, станция переключилась на внешнее питание и работает в штатном режиме. "На данный момент ситуация стабильная, дизель-генераторы находятся в режиме дежурства и готовы в любой момент включиться при необходимости", - заявила РИА Новости Яшина. Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС было прервано 20 августа из-за повреждения линии "Ферросплавная-1" на контролируемой Киевом территории, сообщала ранее пресс-служба ЗАЭС. Станция была переведена на резервное питание и оставалась на нем почти 19 суток.
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киев, алексей лихачев, запорожская аэс, росатом
Киев, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Росатом
10:57 08.09.2026
 
На ЗАЭС заявили о стабильной ситуации с энергоснабжением

Яшина: ситуация после восстановления внешнего энергоснабжения на ЗАЭС стабильная

© РИА Новости . Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкОпоры ЛЭП
Опоры ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - ПРАЙМ. Ситуация после восстановления внешнего энергоснабжения по линии "Ферросплавная-1" на Запорожской АЭС стабильная, резервные генераторы находятся в режиме дежурства, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
В понедельник глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС от ЛЭП "Ферросплавная-1" восстановлено, станция переключилась на внешнее питание и работает в штатном режиме.
"На данный момент ситуация стабильная, дизель-генераторы находятся в режиме дежурства и готовы в любой момент включиться при необходимости", - заявила РИА Новости Яшина.
Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС было прервано 20 августа из-за повреждения линии "Ферросплавная-1" на контролируемой Киевом территории, сообщала ранее пресс-служба ЗАЭС. Станция была переведена на резервное питание и оставалась на нем почти 19 суток.
 
КиевАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСРосатом
 
 
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