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Суд отказал вдове сына Вячеслава Зайцева в оформлении брендов - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Суд отказал вдове сына Вячеслава Зайцева в оформлении брендов
Суд отказал вдове сына Вячеслава Зайцева в оформлении брендов - 08.09.2026, ПРАЙМ
Суд отказал вдове сына Вячеслава Зайцева в оформлении брендов
Девятый арбитражный апелляционный суд, как и нижестоящая инстанция, отказал Екатерине Ромашкиной, вдове сына известного модельера Вячеслава Зайцева, которая... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T11:02+0300
2026-09-08T11:02+0300
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россия
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роспатент
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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд, как и нижестоящая инстанция, отказал Екатерине Ромашкиной, вдове сына известного модельера Вячеслава Зайцева, которая просила оформить на ее имя товарные знаки "Слава Зайцев" и Slava Zaitsev. Как следует из материалов, изученных РИА Новости, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу Ромашкиной на решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. После смерти в 2024 году Егора Зайцева, сына Вячеслава Зайцева, эти бренды в равных долях принадлежат четырем его наследникам – матери Марине Зайцевой, дочерям Марии и Анастасии, а также Ромашкиной. Ромашкина в своем иске к остальным наследникам просила суд передать исключительное право на знаки ей с выплатой компенсации остальным правообладателям – по 81 750 рублей за бренд "Слава Зайцев" и по 143 500 рублей за второй знак. Она мотивировала это тем, что является основным акционером АО "Московский Дом Моды Вячеслава Зайцева" и его гендиректором и имеет "пропорционально более существенный интерес… в сохранении правовой охраны товарного знака… с целью их практического использования, а также имеет реальную, а не предполагаемую, практическую возможность организации использования товарных знаков". Суд, отказывая в иске, отметил, что "ответчики каких-либо препятствий при использовании истцом комплекса исключительных прав не чинят, возражений против использования товарных знаков при осуществлении истцом предпринимательской деятельности… не заявляют". Поэтому, говорится в решении, "не представляется возможным установить, в защиту какого нарушенного или оспариваемого права предъявлен настоящий иск". По данным Роспатента, знак Slava Zaitsev был зарегистрирован в 1998 году для нескольких классов товаров и услуг, знак "Слава Зайцев" - в 2002 году для одного класса товаров, включающего, например, духи, косметические средства и т.п. Первым правообладателем обоих брендов был Вячеслав Зайцев. После смерти модельера в 2023 году права на них перешли к его сыну Егору.
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бизнес, россия, москва, роспатент
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Роспатент
11:02 08.09.2026
 
Суд отказал вдове сына Вячеслава Зайцева в оформлении брендов

Суд отклонил жалобу вдовы сына Вячеслава Зайцева на товарные знаки "Слава Зайцев"

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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд, как и нижестоящая инстанция, отказал Екатерине Ромашкиной, вдове сына известного модельера Вячеслава Зайцева, которая просила оформить на ее имя товарные знаки "Слава Зайцев" и Slava Zaitsev.
Как следует из материалов, изученных РИА Новости, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу Ромашкиной на решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.
После смерти в 2024 году Егора Зайцева, сына Вячеслава Зайцева, эти бренды в равных долях принадлежат четырем его наследникам – матери Марине Зайцевой, дочерям Марии и Анастасии, а также Ромашкиной.
Ромашкина в своем иске к остальным наследникам просила суд передать исключительное право на знаки ей с выплатой компенсации остальным правообладателям – по 81 750 рублей за бренд "Слава Зайцев" и по 143 500 рублей за второй знак.
Она мотивировала это тем, что является основным акционером АО "Московский Дом Моды Вячеслава Зайцева" и его гендиректором и имеет "пропорционально более существенный интерес… в сохранении правовой охраны товарного знака… с целью их практического использования, а также имеет реальную, а не предполагаемую, практическую возможность организации использования товарных знаков".
Суд, отказывая в иске, отметил, что "ответчики каких-либо препятствий при использовании истцом комплекса исключительных прав не чинят, возражений против использования товарных знаков при осуществлении истцом предпринимательской деятельности… не заявляют".
Поэтому, говорится в решении, "не представляется возможным установить, в защиту какого нарушенного или оспариваемого права предъявлен настоящий иск".
По данным Роспатента, знак Slava Zaitsev был зарегистрирован в 1998 году для нескольких классов товаров и услуг, знак "Слава Зайцев" - в 2002 году для одного класса товаров, включающего, например, духи, косметические средства и т.п. Первым правообладателем обоих брендов был Вячеслав Зайцев. После смерти модельера в 2023 году права на них перешли к его сыну Егору.
 
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