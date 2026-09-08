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Запуск второго Северомуйского тоннеля увеличит пропускную способность БАМа

Запуск второго Северомуйского тоннеля увеличит пропускную способность БАМа - 08.09.2026, ПРАЙМ

Запуск второго Северомуйского тоннеля увеличит пропускную способность БАМа

Запуск второго Северомуйского тоннеля позволит достичь увеличения пропускной способности БАМа до 100 миллионов тонн, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T03:12+0300

2026-09-08T03:12+0300

2026-09-08T03:12+0300

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УЛАН-УДЭ, 8 сен - ПРАЙМ. Запуск второго Северомуйского тоннеля позволит достичь увеличения пропускной способности БАМа до 100 миллионов тонн, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Бурятии Алексей Цыденов. Президент РФ Владимир Путин на ВЭФ принял участие в открытии инфраструктурных объектов на Дальнем Востоке, в том числе президент дал старт проходке второго Северомуйского тоннеля на БАМе - крупнейшего тоннеля в России. "Теперь реализация проекта Северомуйского тоннеля дает возможность за счет дальнейших мероприятий повысить пропускную способность БАМа до 100 миллионов тонн", - рассказал Цыденов. По его словам, сегодня пропускная способность всего Восточного полигона (БАМ И Транссиб) составляет 180 миллионов тонн. "Мы понимаем, что этого не хватает", - добавил глава Бурятии. Цыденов отметил, что сейчас в республике в перспективе - дополнительное месторождение полезных ископаемых. Однако, по его словам, если нет возможности вывезти товар, то это не месторождение, а просто потенциальный ресурс. "Когда появляется возможность его уже довести до рынка сбыта, тогда это уже реализованный проект. Поэтому мы, безусловно, за то, чтобы Восточный полигон развивался дальше, пропускные способности повышались, это важно для всей страны. Не только для Бурятии, а для всех регионов России", - отметил глава Бурятии. РЖД ранее сообщали, что для достижения провозной способности Восточного полигона к 2032 году не менее 255 миллионов тонн в год среди прочего необходимо создание второго Кодарского тоннеля, второго Кузнецовского тоннеля, второго Северомуйского тоннеля и моста через реку Амур. Строительством этих сооружений занимается группа "Бамтоннельстрой-Мост".

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россия, бизнес, бурятия, дальний восток, амур, алексей цыденов, владимир путин, ржд