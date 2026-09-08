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Первый запуск многоразовой ракеты Nova запланирован на 2027 год

Первый запуск многоразовой ракеты Nova запланирован на 2027 год - 08.09.2026, ПРАЙМ

Первый запуск многоразовой ракеты Nova запланирован на 2027 год

Первый запуск разрабатываемой американцами многоразовой ракеты-носителя Nova запланирован на 2027 год, заявил немецкий автомобильный холдинг Porsche SE,... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T23:08+0300

2026-09-08T23:08+0300

2026-09-08T23:08+0300

технологии

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БЕРЛИН, 8 сен - ПРАЙМ. Первый запуск разрабатываемой американцами многоразовой ракеты-носителя Nova запланирован на 2027 год, заявил немецкий автомобильный холдинг Porsche SE, инвестировавший в проект. Холдинг сообщил, что инвестировал в американский ракетостроительный стартап Stoke Space несколько десятков миллионов долларов. Stoke Space, как уточнили в Porsche, в рамках очередного раунда финансирования получил от инвесторов около миллиарда долларов. По данным холдинга, стартап разрабатывает ракету-носитель с двумя многоразовыми ступенями. "Первый запуск ракеты Nova запланирован на начало 2027 года", - говорится в пресс-релизе на сайте немецкой компании. Отмечается, что Stoke Space также направит привлеченные средства на разработку других ракет-носителей, в том числе более крупной Nova V2.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, porsche