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Средняя зарплата работников превысила 150 тысяч рублей в девяти регионах
Средняя зарплата работников превысила 150 тысяч рублей в девяти регионах - 08.09.2026, ПРАЙМ
Средняя зарплата работников превысила 150 тысяч рублей в девяти регионах
Средняя заработная плата работников организаций превысила 150 тысяч рублей в девяти регионах РФ по итогам июня 2026 года, следует из данных статистики Росстата. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T03:30+0300
2026-09-08T03:30+0300
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магаданская область
москва
ненецкий ао
росстат
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Средняя заработная плата работников организаций превысила 150 тысяч рублей в девяти регионах РФ по итогам июня 2026 года, следует из данных статистики Росстата.
Согласно статистике, лидерами по уровню зарплат в июне стали Чукотский автономный округ - 255,1 тысячи рублей, Магаданская область - 208 тысяч рублей, Ямало-Ненецкий АО - 194,3 тысячи, Москва - 193,3 тысячи, Ненецкий АО - 177,7 тысячи, Сахалинская область - 163,8 тысячи, Камчатский край - 163,6 тысячи, Ханты-Мансийский АО - 159,7 тысячи и Якутия - 155,8 тысячи.
Средняя зарплата в России в июне 2026 года составила почти 115 тысяч рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
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россия, магаданская область, москва, ненецкий ао, росстат
РОССИЯ, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОСКВА, Ненецкий АО, Росстат
Средняя зарплата работников превысила 150 тысяч рублей в девяти регионах
Росстат: средняя зарплата работников организаций в июне превысила 150 тысяч рублей
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Средняя заработная плата работников организаций превысила 150 тысяч рублей в девяти регионах РФ по итогам июня 2026 года, следует из данных статистики Росстата.
Согласно статистике, лидерами по уровню зарплат в июне стали Чукотский автономный округ - 255,1 тысячи рублей, Магаданская область - 208 тысяч рублей, Ямало-Ненецкий АО - 194,3 тысячи, Москва - 193,3 тысячи, Ненецкий АО - 177,7 тысячи, Сахалинская область - 163,8 тысячи, Камчатский край - 163,6 тысячи, Ханты-Мансийский АО - 159,7 тысячи и Якутия - 155,8 тысячи.
Средняя зарплата в России в июне 2026 года составила почти 115 тысяч рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.