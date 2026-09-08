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Средняя зарплата работников превысила 150 тысяч рублей в девяти регионах

Средняя зарплата работников превысила 150 тысяч рублей в девяти регионах - 08.09.2026, ПРАЙМ

Средняя зарплата работников превысила 150 тысяч рублей в девяти регионах

Средняя заработная плата работников организаций превысила 150 тысяч рублей в девяти регионах РФ по итогам июня 2026 года, следует из данных статистики Росстата. | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T03:30+0300

2026-09-08T03:30+0300

2026-09-08T03:30+0300

россия

магаданская область

москва

ненецкий ао

росстат

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Средняя заработная плата работников организаций превысила 150 тысяч рублей в девяти регионах РФ по итогам июня 2026 года, следует из данных статистики Росстата. Согласно статистике, лидерами по уровню зарплат в июне стали Чукотский автономный округ - 255,1 тысячи рублей, Магаданская область - 208 тысяч рублей, Ямало-Ненецкий АО - 194,3 тысячи, Москва - 193,3 тысячи, Ненецкий АО - 177,7 тысячи, Сахалинская область - 163,8 тысячи, Камчатский край - 163,6 тысячи, Ханты-Мансийский АО - 159,7 тысячи и Якутия - 155,8 тысячи. Средняя зарплата в России в июне 2026 года составила почти 115 тысяч рублей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.

магаданская область

москва

ненецкий ао

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россия, магаданская область, москва, ненецкий ао, росстат