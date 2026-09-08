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Пошлины на российское зерно могут обрушить экономику Латвии, заявил сенатор - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Пошлины на российское зерно могут обрушить экономику Латвии, заявил сенатор
Пошлины на российское зерно могут обрушить экономику Латвии, заявил сенатор - 08.09.2026, ПРАЙМ
Пошлины на российское зерно могут обрушить экономику Латвии, заявил сенатор
Пошлины на зерно из России могут обрушить экономику Латвии, заявил сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T20:32+0300
2026-09-08T20:32+0300
мировая экономика
латвия
белоруссия
россия
зерно
пошлины
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Пошлины на зерно из России могут обрушить экономику Латвии, заявил сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин. "Пошлина в 300 процентов на зерно - это попытка сделать транзит через Латвию нерентабельным. Но если грузопотоки уйдут, они уже не вернутся. Недозагруженными окажутся железные дороги и порты. Вместе с этим сократятся рабочие места и налоги... Латвия рискует остаться без собственной логистики и реального сектора экономики", - сказал Александр Волошин NEWS.ru. По его словам, экономика Латвии не демонстрирует такого запаса прочности, который позволял бы безболезненно отказываться от целых отраслей. Волошин отметил, что национальный авиаперевозчик Air Baltic уже испытывает дефицит финансирования и выживает на государственных вливаниях, а его кредитный рейтинг в 2026 году опустился до дефолтного. Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс сообщил о намерении властей ввести пошлину в 300% на транзит зерна из России и Белоруссии.
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мировая экономика, латвия, белоруссия, россия, зерно, пошлины
Мировая экономика, ЛАТВИЯ, БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, зерно, пошлины
20:32 08.09.2026
 
Пошлины на российское зерно могут обрушить экономику Латвии, заявил сенатор

Сенатор Волошин: пошлины на российское зерно могут обрушить экономику Латвии

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкПредприятие "Мелитопольский элеватор"
Предприятие Мелитопольский элеватор - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Пошлины на зерно из России могут обрушить экономику Латвии, заявил сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин.
"Пошлина в 300 процентов на зерно - это попытка сделать транзит через Латвию нерентабельным. Но если грузопотоки уйдут, они уже не вернутся. Недозагруженными окажутся железные дороги и порты. Вместе с этим сократятся рабочие места и налоги... Латвия рискует остаться без собственной логистики и реального сектора экономики", - сказал Александр Волошин NEWS.ru.
По его словам, экономика Латвии не демонстрирует такого запаса прочности, который позволял бы безболезненно отказываться от целых отраслей. Волошин отметил, что национальный авиаперевозчик Air Baltic уже испытывает дефицит финансирования и выживает на государственных вливаниях, а его кредитный рейтинг в 2026 году опустился до дефолтного.
Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс сообщил о намерении властей ввести пошлину в 300% на транзит зерна из России и Белоруссии.
 
Мировая экономикаЛАТВИЯБЕЛОРУССИЯРОССИЯзернопошлины
 
 
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