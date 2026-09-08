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Пассажирам разъяснили права при овербукинге и задержках рейсов
Пассажирам разъяснили права при овербукинге и задержках рейсов - 08.09.2026, ПРАЙМ
Пассажирам разъяснили права при овербукинге и задержках рейсов
В России вскоре появится закон об овербукинге, который должен урегулировать спорные ситуации, когда компания продает больше билетов, чем их имеется в наличии. О | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T03:03+0300
2026-09-08T03:03+0300
2026-09-08T03:03+0300
эксклюзив
авиация
пассажирские перевозки
штраф за овербукинг
бизнес
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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. В России вскоре появится закон об овербукинге, который должен урегулировать спорные ситуации, когда компания продает больше билетов, чем их имеется в наличии. О новациях, которые должны сделать путешествия более комфортными агентству "Прайм" рассказал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.В действующем законодательстве прямой денежной компенсации за овербукинг не предусмотрено. Пассажир, столкнувшийся с отказом в посадке из-за перепродажи билетов, может обратиться в суд для взыскания убытков. Однако судебная практика в таких спорах неоднозначна: существуют как положительные, так и отрицательные решения, а сам процесс требует значительного времени и ресурсов."Только судебное взыскание, что хлопотно и не гарантирует успеха. Единственная компенсация – это 100 рублей за каждый час задержки, но это мизер", - поясняет Зотов.При задержке рейса, в том числе вызванной овербукингом, авиакомпания обязана предоставить пассажирам питание, а также проживание в гостинице, если ожидание длится более восьми часов днем или шести часов ночью. При этом право на перелет за пассажиром сохраняется, хотя время вылета сдвигается.Особого внимания заслуживают ситуации со стыковочными рейсами. Если оба сегмента перевозки выполняются одной авиакомпанией, перевозчик обязан доставить пассажира в конечный пункт назначения и самостоятельно организовать пересадку. Однако при оформлении билетов разными перевозчиками второй билет автоматически сгорает, если пассажир опоздал на стыковку из-за задержки первого рейса. В этом случае защита прав возможна только через судебное взыскание убытков.В настоящее время овербукинг вряд ли можно назвать выгодным для пассажира. Прямой выплаты за добровольный отказ от места не существует, а сто рублей в час — это крайне незначительная сумма, которая не покрывает возможные неудобства.Однако в будущем ситуация может измениться. Планируемые нормы предусматривают введение прямой компенсации за добровольный перенос рейса без обращения в суд. Также предлагается запретить овербукинг на стыковочных рейсах и ввести защитные категории граждан — детей, семей с детьми, инвалидов и организованные группы, которые не смогут столкнуться с этой проблемой. Таким образом, после реформы овербукинг станет выгодным для тех, кто готов улететь позже ради получения достойной компенсации.
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эксклюзив, авиация, пассажирские перевозки, штраф за овербукинг, бизнес
Эксклюзив, авиация, пассажирские перевозки, штраф за овербукинг, Бизнес
Пассажирам разъяснили права при овербукинге и задержках рейсов
Эксперт Зотов: овербукинг может стать выгодным для пассажира
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. В России вскоре появится закон об овербукинге, который должен урегулировать спорные ситуации, когда компания продает больше билетов, чем их имеется в наличии. О новациях, которые должны сделать путешествия более комфортными агентству "Прайм" рассказал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
В действующем законодательстве прямой денежной компенсации за овербукинг не предусмотрено. Пассажир, столкнувшийся с отказом в посадке из-за перепродажи билетов, может обратиться в суд для взыскания убытков. Однако судебная практика в таких спорах неоднозначна: существуют как положительные, так и отрицательные решения, а сам процесс требует значительного времени и ресурсов.
"Только судебное взыскание, что хлопотно и не гарантирует успеха. Единственная компенсация – это 100 рублей за каждый час задержки, но это мизер", - поясняет Зотов.
При задержке рейса, в том числе вызванной овербукингом, авиакомпания обязана предоставить пассажирам питание, а также проживание в гостинице, если ожидание длится более восьми часов днем или шести часов ночью. При этом право на перелет за пассажиром сохраняется, хотя время вылета сдвигается.
Особого внимания заслуживают ситуации со стыковочными рейсами. Если оба сегмента перевозки выполняются одной авиакомпанией, перевозчик обязан доставить пассажира в конечный пункт назначения и самостоятельно организовать пересадку. Однако при оформлении билетов разными перевозчиками второй билет автоматически сгорает, если пассажир опоздал на стыковку из-за задержки первого рейса. В этом случае защита прав возможна только через судебное взыскание убытков.
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В настоящее время овербукинг вряд ли можно назвать выгодным для пассажира. Прямой выплаты за добровольный отказ от места не существует, а сто рублей в час — это крайне незначительная сумма, которая не покрывает возможные неудобства.
Однако в будущем ситуация может измениться. Планируемые нормы предусматривают введение прямой компенсации за добровольный перенос рейса без обращения в суд. Также предлагается запретить овербукинг на стыковочных рейсах и ввести защитные категории граждан — детей, семей с детьми, инвалидов и организованные группы, которые не смогут столкнуться с этой проблемой. Таким образом, после реформы овербукинг станет выгодным для тех, кто готов улететь позже ради получения достойной компенсации.